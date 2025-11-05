رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

أجري الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس الجامعة اليوم جولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات وبرامج الجامعة، يرافقه الدكتور محمد عبد العظيم -نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وخلال جولته، حرص رئيس الجامعة على التأكد من انتظام أداء الامتحانات وسيرها في أجواء تتسم بالانضباط والالتزام، مشددًا على ضرورة توفير بيئة أكاديمية داعمة تُمكّن الطلاب من أداء اختباراتهم في مناخ هادئ ومنظم، مع مراعاة معايير النزاهة الأكاديمية وتطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات.

تفقد مبنى المعامل المركزية بالجامعة

كما تفقد مبنى المعامل المركزية بالجامعة، لمتابعة أعمال التشطيب والتجهيز الجارية وفقًا لأحدث المواصفات العالمية حيث يضم المبنى 50 معملًا للتخصصات الطبية والهندسية لكليات الطب، الصيدلة، الهندسة، التمريض.

وأكد أن هذا المبنى يعد ركيزة أساسية في منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، حيث يهدف إلى دعم التدريب العملي والتطبيقي للطلاب في الكليات العلمية، وتعزيز القدرات البحثية من خلال معامل متخصصة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة.

وصرّح الدكتور شريف خاطر بأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بيئتها الأكاديمية بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التعليم والبحث العلمي، ومبنى المعامل المركزية يمثل محورًا استراتيجيًا في تحقيق هذا الهدف، إذ سيُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب التطبيقية والبحثية.

وأضاف أن الجامعة تعمل على استكمال منظومة البنية التحتية الأكاديمية والتقنية بكفاءة عالية، بما يضمن تكامل العملية التعليمية ويعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في التعليم الحديث القائم على الابتكار والتطبيق العملي.

الالتزام بالجدول الزمني المقرر لانتهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزية

واختتم جولته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لانتهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزية، موجّهًا الشكر للعمداء ومديري البرامج والفرق الأكاديمية والإدارية على جهودهم المستمرة في دعم مسيرة الجامعة نحو التميز والجودة الشاملة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتور أحمد الشيخ، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، أحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب، ناصر اللوزي، مدير المشتريات والمخازن.

