عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 13

18 حجم الخط

الدوري المصري، شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 236 هدفا خلال 127 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

ويتبقى ثلاث مباريات مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة، وبيراميدز مع إنبي بالجولة الثانية عشر.

عدد أهداف الدوري المصري

كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة الثالثة عشر

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، فيما شهدت الجولة السادسة 21 هدفا، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط، وشهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديقية، وشهدت الجولة العاشرة إحراز 19 هدفا، وشهدت الجولة الحادية عشرة إحراز 23 هدفا لتتساوى مع الجولة التاسعة كأكثر الجولات غزارة تهديفية حتى الآن وشهدت الجولة الـ 12 إحراز عدد 17 هدفا وأخيرا شهدت الجولة الـ 13 إحراز 20 هدفا.

الجولة الأولى: 15 هدفا.

الجولة الثانية: 18 هدفا.

الجولة الثالثة: 16 هدفا.

الجولة الرابعة: 14 هدفا.

الجولة الخامسة: 19 هدفا.

الجولة السادسة: 21 هدفا.

الجولة السابعة: 18 هدفا.

الجولة الثامنة: 13 هدفا.

الجولة التاسعة: 23 هدفا.

الجولة العاشرة: 19 هدفا.

الجولة الحادية عشرة: 23 هدفا.

الجولة الثانية عشرة: 17 هدفا.

الجولة الثالثة عشر: 20 هدفا.

وواصل سيراميكا كليوباترا تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- زد 17 نقطة

9- البنك الأهلي 16 نقطة

10- غزل المحلة 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- مودرن سبورت 16 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 10 نقاط

18- الإسماعيلي 10 نقاط

19- طلائع الجيش 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري



غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت

الجونة 0-1 فاركو

الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية

بيراميدز 2-1 الاتحاد السكندري

الزمالك 3-1 طلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا 2-1 بتروجت

الأهلي 0-0 المصري

وادي دجلة 1-1 حرس الحدود

زد 1-1 البنك الأهلي

المقاولون 1-1 سموحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.