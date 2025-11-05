النقابة العامة للمهن الرياضية تستضيف المؤتمر الدولي للتربية البدنية والعلوم

A+ A- A

النقابة العامة للمهن الرياضية، افتتح صباح اليوم المؤتمر الدولي للتربية البدنية والعلوم الرياضية 2025، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر، تحت شعار "مد جسور الثقافات... بناء المستقبل".

ينعقد المؤتمر بتنظيم رئيسي من النقابة العامة للمهن الرياضية، بالتعاون مع التحالف العالمي للتربية البدنية (WPEA)، وبشراكة استراتيجية مع جامعة أسيوط متمثلة في كلية علوم الرياضة، وجامعة شرق الصين العادية، ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم العلوم الرياضية وتعزيز التواصل الأكاديمي عالميًا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي بين المؤسسات التعليمية والهيئات المتخصصة في مجال العلوم الرياضية والتربية البدنية، وبناء جسور ثقافية ومعرفية تسهم في تطوير المجتمعات ودعم صناعة مستقبل الرياضة العالمية القائم على الابتكار والاستدامة.

ويُعد المؤتمر منصة علمية عالمية رائدة تجمع نخبة من العلماء والخبراء الدوليين من أعضاء التحالف العالمي للتربية البدنية (WPEA)، ومعهد لينز الألماني، إلى جانب قيادات أكاديمية ورياضية مصرية رفيعة المستوى، لمناقشة أحدث الاتجاهات في التربية البدنية والنشاط البدني والصحة والتنمية المستدامة.

وتتناول فعاليات المؤتمر ستة محاور رئيسية تشمل:

1. بيداغوجيا التربية البدنية والرياضة.

2. النمو والتعلم الحركي.

3. النشاط البدني وتعزيز الصحة.

4. علم نفس الرياضة والتمارين.

5. فسيولوجيا التمرين واللياقة المرتبطة بالصحة.

6. التخصصات البينية في التربية البدنية والعلوم الرياضية.

إطلاق مشروع "الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي"

وتنظم النقابة العامة للمهن الرياضية مؤتمرا لإطلاق مشروع «الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي» كأول إطار وطني ينظم المهن الرياضية ويُوحِّد المفاهيم بين المؤسسات الأكاديمية والرياضية، من خلال ربط المؤهل العلمي بالمسمى المهني لضمان العدالة في سوق العمل ومنع الممارسات غير المؤهلة.

يأتي المؤتمر بالتعاون مع جامعة أسيوط، وجامعة شرق الصين،والاتحاد الدولى للتربية البدنية بالصين ( WPEA )، حيث شهد الافتتاح الدكتور فتحي ند نقيب المهن الرياضية، والدكتور جمال محمد علي.

وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،وعمداء كليات علوم الرياضة بالإضافة إلى مسؤولين وشخصيات عربية وأجنبية، تحت عنوان (جسور الثقافات -بناء المستقبل) والذى يفتتح فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، وتختتم فعالياته فى الثالثة عصر الجمعة المقبل.

ويستند مشروع الكود المهنى للتوصيف والتوظيف الرياضى، إلى المادة (77) من الدستور المصري وقانون النقابة رقم 3 لسنة 1987، ويتكامل مع مبادرة الدولة لإعداد دليل التصنيف المهني الموحد 2016–2017، بما يعزز التحول نحو الحوكمة المؤسسية والتنظيم المهني الذكي. لضمان مواكبة سوق العمل المحلي والعربي والدولي"الكود المهني العربي"

وأكد الدكتور فتحى ندا نقيب النقابة العامة للمهن الرياضية، أن المشروع يمثل خطوة إصلاحية نحو إنشاء سجل وطني للمهن الرياضية وربط تراخيص المزاولة بالكود المهني، دعمًا لخطط الدولة في تنمية القوى العاملة الرياضية، وترسيخًا لدور الرياضة كركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى للدكتور فتحى ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، الجمعة، يعرض خلاله مشروع التوصيف والتوظيف المهنى الرياضى، وتأصيل المشروع القومى للياقة البدنية للطفل المصرى، وعرض المواثيق (مادة 7 للميثاق الدولى للتربية البدنية الصادر من الأمم المتحدة، وإعلان التوصيات الصادرة عن المؤتمر لتنفيذها فى إطار مبادرة مشروع كود التوصيف والتوظيف المهنى الرياضى).