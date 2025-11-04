اجتماعات مشتركة بين وزير الرياضة ورئيس الأولمبية، اعرف التفاصيل

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى، أكثر من اجتماع مشترك فى إطار الترتيب للمرحلة المقبلة بشأن شئون الاتحادات واستعراض برامج إعداد المنتخبات القومية على كافة الأصعدة المحلية والعربية والأفريقية والدولية الأولمبية، بما يضمن استمرار حالة التألق التى يظهر عليها أبطال وبطلات مصر فى مختلف الألعاب.

والتقى صبحي وإدريس فى اجتماع حضره اللواء حازم حسني السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، شهد الاستقرار على بعض الأمور التى تخص شئون الاتحادات الأولمبية وخريطة بطولاتها القادمة.

كما عقد أشرف صبحي وياسر إدريس اجتماعًا آخر مع لاعبي ولاعبات المصارعة المصرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير رياضة المصارعة ودعم اللاعبين، واستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

واستعرض الاجتماع البرامج الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين، وخطط الاتحاد المصري للمصارعة خلال الفترة القادمة، في ضوء الاستعداد المبكر للمنافسات القارية والدولية، والتأهيل إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

وكذلك عقد د. أشرف صبحي، والمهندس ياسر إدريس، لقاءً موسعًا مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لرفع الأثقال والأجهزة الفنية، بحضور محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لمناقشة آليات رعاية ودعم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للبطولات القارية والعالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز برامج الرعاية الطبية وعقود الدعم والرعاية التجارية للاعبين، إلى جانب بحث متطلبات العلاج الطبي والبرامج الغذائية المتخصصة التي تساهم في رفع الكفاءة البدنية والفنية لأبطال اللعبة.

كما حرص صبحي وإدريس على افتتاح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية التى انطلقت بالقاهرة بحضور المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

وأكد د. أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية كيان واحد يعمل بتناغم وتكامل من أجل خدمة جميع الاتحادات الرياضية واللاعبين، وتوفير بيئة مثالية تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس حرص اللجنة الأوليمبية المصرية على التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على أهمية المتابعة الدقيقة لبرامج الإعداد وتقييم الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة أبطال مصر في طريقهم نحو تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

