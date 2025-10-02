الفعاليات الختامية للدورة الأساسية لنقابة المهن الرياضية بنادي سموحة في الإسكندرية

استضاف نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية الفعاليات الختامية للدورة الأساسية لنقابة المهن الرياضية، والتي تُقام لأول مرة في محافظة الإسكندرية، وذلك بهدف رفع الكفاءة الفنية للمدربين والمدربات، بالإضافة إلى تأهيل اللاعبين السابقين من أعضاء النادي بمختلف الألعاب.

في إطار حرص نادي سموحة على دعم وتطوير الكوادر الفنية والرياضية.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور "عمر الغنيمي” نائب رئيس مجلس الإدارة، و"أشرف مختار” عضو مجلس الإدارة، واللواء"زكي حجازي” مدير النشاط الرياضي، والأستاذ "محمد عيد” نائب مدير النشاط الرياضي، والدكتورة "مها أمين”.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين نادي سموحة ونقابة المهن الرياضية، وتؤكد الدور الرائد للنادي في دعم الحركة الرياضية وتطوير الكوادر الفنية داخل المجتمع السكندري والرياضي ككل.

