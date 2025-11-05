الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد زيادة انتشار نزلات البرد، السعودية توجه بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين

ارتداء الكمامة داخل
ارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين، فيتو

وجهت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين نداء هاما لضيوف الرحمن إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال فترة تقلبات الطقس وزيادة انتشار نزلات البرد، وذلك ضمن جهودها لحماية صحة الزوار والمعتمرين والحد من انتقال الأمراض الموسمية.

 الوقاية من الفيروسات المعدية

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين، موضحة أن هذا الإجراء يعزز الوقاية من الفيروسات المعدية ويحد من انتقال العدوى، خصوصًا خلال أوقات الازدحام وكثافة الحشود.

توفير بيئة صحية آمنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

فيما تأتي هذه الدعوة ضمن سلسلة من المبادرات والإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة لتوفير بيئة صحية آمنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يضمن سلامة قاصديهما وتمكينهم من أداء المناسك والعبادات بكل طمأنينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرمين الشريفين لقاح الأنفلونزا الموسمية زيادة انتشار نزلات البرد حماية صحة الزوار والمعتمرين المعتمرين الأمراض الموسمية الكمامة

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي باليوم الوطني الـ 95 للمملكة

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads