بعد زيادة انتشار نزلات البرد، السعودية توجه بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين

وجهت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين نداء هاما لضيوف الرحمن إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال فترة تقلبات الطقس وزيادة انتشار نزلات البرد، وذلك ضمن جهودها لحماية صحة الزوار والمعتمرين والحد من انتقال الأمراض الموسمية.

الوقاية من الفيروسات المعدية

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرمين الشريفين، موضحة أن هذا الإجراء يعزز الوقاية من الفيروسات المعدية ويحد من انتقال العدوى، خصوصًا خلال أوقات الازدحام وكثافة الحشود.

توفير بيئة صحية آمنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

فيما تأتي هذه الدعوة ضمن سلسلة من المبادرات والإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة لتوفير بيئة صحية آمنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يضمن سلامة قاصديهما وتمكينهم من أداء المناسك والعبادات بكل طمأنينة.

