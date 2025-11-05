السيسي لـ نظيره القرغيزي: نتطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الزيارة التاريخية لرئيس قرغيزستان لمصر في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي استقبل، اليوم، صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شملت تفقد حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها اصطحاب الرئيس للرئيس الضيف لعقد جلسة مشاورات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحب بالرئيس جاباروف في أول زيارة رئاسية يجريها رئيس قرغيزي لمصر في تاريخ العلاقات بين البلدين.

