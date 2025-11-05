الصين تعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية البالغ نسبتها 24% على السلع الأمريكية لمدة عام كامل.

إيجاد أرضية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة

وجاء هذا القرار تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين القيادتين الصينية والأمريكية خلال اللقاءات الثنائية الأخيرة، التي هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إنه "سيتم تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24% على السلع الأمريكية لمدة عام واحد، بينما ستبقى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10% على السلع الأمريكية".

تنمية سليمة ومستقرة ومستدامة للعلاقات التجارية

وأضافت أن "استمرار تعليق بعض الرسوم الجمركية يسهم في تنمية سليمة ومستقرة ومستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويعزز الرخاء العالمي".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التجارة الصينية بأنه عقب مفاوضات مع الصين، قررت الولايات المتحدة رفع رسوم "الفنتانيل" البالغة 10%، كما قررت أيضا تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 24% على السلع الصينية لمدة عام آخر، على أن تعدل الصين أيضا إجراءاتها الانتقامية.

الرسوم الجمركية على السلع الصينية

ويوم الخميس الماضي، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، حيث تم التوصل إلى اتفاق تجاري يستمر لمدة عام واحد، تخفض الولايات المتحدة في إطاره الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% من 57% كما تخفض رسوم الفنتانيل من 20% إلى 10%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.