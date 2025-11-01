السبت 01 نوفمبر 2025
أمريكا تعلق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026

ترامب ونظيره الصيني،
ترامب ونظيره الصيني، فيتو

علقت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026.

الصين تمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026

وبحسب «الشرق- بلومبرج»، قال البيت الأبيض: الصين تمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026.

وتابع البيت الأبيض: الصين ستنهي التحقيقات الجارية مع شركات أمريكية تعمل في مجال توريد الرقائق الإلكترونية.

 

وقف إجراءات ضد الصين تستهدف بناء السفن

وتابع البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستوقف لمدة عام واحد إجراءات ضد الصين تستهدف بناء السفن.

