أمريكا تعلق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026
علقت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026.
الصين تمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026
وبحسب «الشرق- بلومبرج»، قال البيت الأبيض: الصين تمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026.
وتابع البيت الأبيض: الصين ستنهي التحقيقات الجارية مع شركات أمريكية تعمل في مجال توريد الرقائق الإلكترونية.
وقف إجراءات ضد الصين تستهدف بناء السفن
وتابع البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستوقف لمدة عام واحد إجراءات ضد الصين تستهدف بناء السفن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا