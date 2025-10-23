الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

من أجل عالمٍ أكثر عدلًا ورحمة

تبدو الحاجة الآن إلى عالم أكثر عدلًا ورحمة، وأن الاحتياج لذلك ليس رفاهية فكرية، بل ضرورة إنسانية لبقاء الحياة ذات معنى، فالعدالة والرحمة هما جناحا الإنسانية، لا تقوم حضارة بدونهما، ولا تستقيم أمة إن غابا عنها.

العدل هو أساس استقرار المجتمعات، والرحمة هي روح هذا العدل. فعندما يحكم القوي بالعدل، يشعر الضعيف بالأمان، وعندما تمتزج العدالة بالرحمة، تتحول القوانين من نصوص جامدة إلى ضميرٍ حيّ يخدم الإنسان لا يعاقبه فقط، إن العالم اليوم لا ينقصه العلم أو التقدّم، بل ينقصه الضمير الذي يوازن بين القوة والإنسانية.

لقد أثبتت الأزمات المتلاحقة -من الحروب إلى الفقر إلى التغير المناخي- أن الحلول التقنية والسياسية وحدها لا تكفي، ما لم تُبنَ على قيم إنسانية عميقة. فكل إصلاحٍ بلا عدالةٍ هشّ، وكل قانونٍ بلا رحمةٍ أعمى. ومن هنا تبرز مسؤولية الدول والقادة والمفكرين في إعادة الاعتبار للقيم الأخلاقية في إدارة العالم.

ومصر، بتاريخها العريق، كانت دائمًا منبعًا للحكمة وموطنًا للرحمة. ومن أرضها انطلقت دعوات السلام، واحتضنت الحوارات بين الأديان، وسعت إلى بناء الجسور بدلًا من الجدران. واليوم، تؤكد مصر أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالعقل والعدل والرحمة.

إن بناء عالمٍ أكثر عدلًا ورحمة يبدأ من داخل كل إنسان. حين نُعامل الآخرين بما نحب أن نُعامل به، وحين نرى في الضعيف إنسانًا لا عبئًا، وفي المختلف فرصة لا تهديدًا، نكون قد بدأنا أول خطوة نحو التغيير الحقيقي.

الرئيس السيسي.. صوت العقل في زمن العنف

أكتوبر في الوجدان الشعبي.. من المعركة إلى الأغنية والسينما

إنه نداء إلى الضمير العالمي ليكن العدل أساس الحكم، والرحمة لغة القلوب، والسلام طريق الأمم. فالعالم لا يحتاج إلى مزيدٍ من القوة، بل إلى مزيدٍ من الإنسانية. وهنا أتذكر القول القائل طوبى للذين يصنعون الرحمة، لأنهم يُرحمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدل العدالة الحلول التقنية استقرار المجتمع الرحمة الإنسانية فيتو بوابة فيتو د عايدة نصيف

مواد متعلقة

مصر وصياغة النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط

الدبلوماسية المصرية.. توازن بين الشرق والغرب

ويحكي التاريخ عن الوعي الجمعي للمصريين

العذراء مريم.. رمز البركة في قلوب المصريين

قادة الفكر ورسم خريطة العقل الإنساني

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية