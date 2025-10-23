من أجل عالمٍ أكثر عدلًا ورحمة

تبدو الحاجة الآن إلى عالم أكثر عدلًا ورحمة، وأن الاحتياج لذلك ليس رفاهية فكرية، بل ضرورة إنسانية لبقاء الحياة ذات معنى، فالعدالة والرحمة هما جناحا الإنسانية، لا تقوم حضارة بدونهما، ولا تستقيم أمة إن غابا عنها.

العدل هو أساس استقرار المجتمعات، والرحمة هي روح هذا العدل. فعندما يحكم القوي بالعدل، يشعر الضعيف بالأمان، وعندما تمتزج العدالة بالرحمة، تتحول القوانين من نصوص جامدة إلى ضميرٍ حيّ يخدم الإنسان لا يعاقبه فقط، إن العالم اليوم لا ينقصه العلم أو التقدّم، بل ينقصه الضمير الذي يوازن بين القوة والإنسانية.

لقد أثبتت الأزمات المتلاحقة -من الحروب إلى الفقر إلى التغير المناخي- أن الحلول التقنية والسياسية وحدها لا تكفي، ما لم تُبنَ على قيم إنسانية عميقة. فكل إصلاحٍ بلا عدالةٍ هشّ، وكل قانونٍ بلا رحمةٍ أعمى. ومن هنا تبرز مسؤولية الدول والقادة والمفكرين في إعادة الاعتبار للقيم الأخلاقية في إدارة العالم.

ومصر، بتاريخها العريق، كانت دائمًا منبعًا للحكمة وموطنًا للرحمة. ومن أرضها انطلقت دعوات السلام، واحتضنت الحوارات بين الأديان، وسعت إلى بناء الجسور بدلًا من الجدران. واليوم، تؤكد مصر أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالعقل والعدل والرحمة.

إن بناء عالمٍ أكثر عدلًا ورحمة يبدأ من داخل كل إنسان. حين نُعامل الآخرين بما نحب أن نُعامل به، وحين نرى في الضعيف إنسانًا لا عبئًا، وفي المختلف فرصة لا تهديدًا، نكون قد بدأنا أول خطوة نحو التغيير الحقيقي.

إنه نداء إلى الضمير العالمي ليكن العدل أساس الحكم، والرحمة لغة القلوب، والسلام طريق الأمم. فالعالم لا يحتاج إلى مزيدٍ من القوة، بل إلى مزيدٍ من الإنسانية. وهنا أتذكر القول القائل طوبى للذين يصنعون الرحمة، لأنهم يُرحمون.

