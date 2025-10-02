الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مصر وصياغة النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط تغيرات كبيرة خلال العقد الأخير، فرضتها الأزمات المتلاحقة من الحروب الأهلية، وصعود وهبوط الحركات المسلحة، والتقلبات الاقتصادية، وصولًا إلى التدخلات الدولية المتزايدة. في خضم هذه المتغيرات، برزت مصر باعتبارها طرفًا أساسيًا يسعى للمشاركة في إعادة صياغة النظام الإقليمي الجديد على أسس أكثر استقرارًا وتوازنًا.

 

وفى الحقيقة لعبت مصر دور المركز في السياسة الإقليمية، منذ قيادة العالم العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وحتى دور الوسيط الفاعل في القضية الفلسطينية. ورغم فترات التراجع، استطاعت مصر ان تستعيد رصيدًا دبلوماسيًا يجعلها طرفًا موثوقًا في الأزمات الإقليمية. الوساطات المتكررة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ودورها في الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثال واضح على استمرار هذا الدور.

 

وفي ظل التنافس الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، اختارت مصر نهج سياسة التوازن، فلم تعد منحازة بشكل مطلق لطرف واحد، بل تنسج علاقات استراتيجية متعددة المحاور. هذا النهج يمنحها قدرة على المناورة، وعلى لعب دور الجسر بين الشرق والغرب، وهو ما يجعلها لاعبًا إقليميًا يصعب تجاوزه في أي ترتيبات جديدة.

 

إذ ترى مصر أن صياغة النظام الإقليمي الجديد لا يمكن أن تتم دون حسم ملفات تمس أمنها القومي مباشرة، مثل ليبيا: حيث تدعم  مسار الاستقرار ومنع تمدد الفوضى على حدودها الغربية. وفي السودان تسعى مصر لمنع انفجار الأوضاع بشكل يهدد أمنها المائي والحدودي.
وعن سد النهضة: يمثل تحديًا استراتيجيًا لمعادلة الأمن المائي، ويضع مصر في قلب التفاعلات الأفريقية والدولية.

 

وأرى إنه لم يعد النفوذ الإقليمي يعتمد فقط على القوة العسكرية أو الدبلوماسية، بل أصبح الاقتصاد والطاقة عنصرًا رئيسيًا. من خلال مشاريع الغاز في شرق المتوسط، والممرات اللوجستية مثل قناة السويس، تسعى مصر لترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي حيوي في النظام الإقليمي القادم.

ورغم هذه المقومات، تواجه مصر عدة تحديات منها الأعباء الاقتصادية الداخلية التي قد تحد من قدرتها على توظيف قوتها الناعمة. بالاضافة الى المنافسة الإقليمية مع قوى أخرى.. بالاضافة الى تذبذب البيئة الدولية التي تجعل من الصعب الحفاظ على توازن دائم بين القوى الكبرى.

الدبلوماسية المصرية.. توازن بين الشرق والغرب

ويحكي التاريخ عن الوعي الجمعي للمصريين


وفى نهاية مقالى يمكن القول: إن مصر تمتلك فرصة حقيقية للمساهمة في صياغة النظام الإقليمي الجديد بالشرق الأوسط، من خلال الجمع بين الإرث التاريخي، والقدرة على الوساطة، والسياسة المتوازنة، والموقع الاستراتيجي. غير أن نجاحها مرهون بقدرتها على معالجة التحديات الداخلية، وتعزيز أدواتها الاقتصادية، ومواصلة دورها كركيزة للاستقرار في محيط مضطرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقلبات الاقتصادية الشرق الأوسط القضية الفلسطينية الأعباء الاقتصادية الداخلية سياسة مصر الخارجية سد النهضة النفوذ الاقليمي فيتو بوابة فيتو د عايدة نصيف

مواد متعلقة

العذراء مريم.. رمز البركة في قلوب المصريين

قادة الفكر ورسم خريطة العقل الإنساني

الفلسفة السياسية نحو الواقع

عيد رهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني الـ37

تراجع الذوق العام أزمة ثقافية أم انعكاس مجتمعي؟

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر من غمرها بالمياه لهذا السبب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads