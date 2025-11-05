"الجالية الفرنسية في مصر"، أحدث إصدارات دار الكتب والوثائق

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ضمن سلسلة النشر العام، كتاب جديد بعنوان "الجالية الفرنسية في مصر 1882–1956" تأليف الدكتورة نوريس محمد سيف الدين.

كتاب الجالية الفرنسية في مصر

يوثق هذا العمل البحثي واحدة من أهم الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر، وأسهمت في صياغة ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال مرحلة محورية من تاريخ مصر الحديث.

يقع الكتاب في خمسة فصول، ويتناول الوجود الفرنسي في مصر منذ الاحتلال البريطاني عام 1882 وحتى العدوان الثلاثي عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مستعرضًا تطور أوضاع الجالية الفرنسية ودورها في مختلف جوانب الحياة العامة.

يرصد الكتاب توزيع الفرنسيين الجغرافي في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة، وتأثيرهم في العمران والأنماط الاجتماعية، كما يتناول نشاطهم الاقتصادي في مجالات التعليم والتجارة والبنوك والصناعة، إلى جانب توليهم العديد من الوظائف الحكومية.

ويبرز الكتاب الإسهام الثقافي والفني للجالية الفرنسية، وانعكاسه على اللغة والذوق العام والفنون المسرحية والسينمائية المصرية، فضلًا عن أنشطتهم الخيرية والرياضية والصحية ومشاركتهم في تأسيس مؤسسات مجتمعية كان لها حضور مؤثر في الحياة المصرية.

ويختتم الكتاب بتحليل الأثر الفرنسي في المجتمع المصري، سواء من خلال انتشار المدارس الفرنسية أو عبر التأثير في الأنماط السلوكية والحياة العصرية التي ظهرت في المدن المصرية خلال تلك الحقبة.

يمثل هذا الإصدار إضافة نوعية إلى سلسلة النشر العام التي تهدف إلى توثيق صفحات مضيئة من التاريخ المصري، كما يعد مساهمة مهمة في فهم أعمق لدور الجاليات الأجنبية في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية لمصر الحديثة.

