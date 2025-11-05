الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مسئولين بجهاز النقل الجماعي في الجيزة للمحاكمة التأديبية بتهمة الاختلاس

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي التابع لمحافظة الجيزة، ومدير الشئون المالية بذات الجهاز للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية اختلاس الأول مبالغ مالية لنفسه من جهة عمله دون وجه حق، فضلا عن عددٍ من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.

النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول برئاسة المستشارعمرو

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، قد تلقت بلاغ محافظة الجيزة مرفقًا به المذكرة المحررة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بالجيزة بشأن الواقعة.

وخلال التحقيقات التي باشرها عمرو حمد وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب، استمعت النيابة لأقوال رئيس الجهاز، وكلفت إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بفحص الواقعة، واطلعت النيابة على كافة الأوراق والمستندات ذات الصلة، حيث كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قد اختلس لنفسه مبالغ مالية من جهة عمله، تمثلت في حصيلة الغرامات المالية المحصلة بموجب دفاتر التحصيل عهدته والمسلّمة إليه بمناسبة أعمال وظيفته والخاصة بالغرامات التي تُحصل من سائقي سيارات الأجرة المتهربين من سداد الرسوم التي يتم تحصيلها من منافذ الطرق.

كما ثبت قيامه بطلب وصرف (١٢) دفتر تحصيل واحتفاظه بها دون استخدام لمدة تقارب العام دون مسوغٍ قانوني، وتراخيه في اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تسليم دفاتر التحصيل المستخدمة إلى المخازن عقب انتهاء العمل بها.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني إجراء المتابعة والإشراف على أعمال الأول؛ مما مكنه من ارتكاب تلك المخالفات.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المُتهميْن إلى المحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات المقررة نحو تحصيل قيمة المبالغ المختلسة وما يترتب عليها من آثار وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة أعمال جميع المحصلين وأصحاب العهد، وإحكام الرقابة في إجراءات تسليم وتسلم الدفاتر المالية من المخازن.

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية موظفين الجيزة

مواد متعلقة

افتتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي بهيئة قضايا الدولة

النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

تفاصيل بلاغين جديدين ضد رحمة محسن وطليقها بالتحريض على الفجور

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية