افتتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي بهيئة قضايا الدولة

شهد مقر هيئة قضايا الدولة بالتجمع، حفل الافتتاح الرسمي لمركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، وبحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ولفيف من قيادات الهيئة والشركة.

ويأتي هذا الافتتاح كتنفيذ عملي لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والشركة الذي تم توقيعه اليوم، حيث أكد المستشار مدكور أن المشروع يمثل "نقلة نوعية في استراتيجية التدريب بالهيئة"، ويعكس حرصها على تدعيم أواصر التعاون مع شركائها في القطاع الخاص.

وأشاد خلال الفعاليات بالجهود المشتركة التي بذلت من شركة المقاولون العرب بالتنسيق مع إدارة الأبنية بالهيئة لتجهيز المركز، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنبع من الدور المجتمعي للهيئة في نشر الثقافة القانونية وبناء الكوادر القانونية الشابة.

وأعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع، مُشيدًا بالدور الذي تلعبه الهيئة في تطوير التدريب القانوني، ومؤكدًا على فخر الشركة بالمشاركة في إنشاء هذا الصرح العلمي.

حضر مراسم الافتتاح من جانب الهيئة:

· المستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.

· المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى.

· المستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون المقرات.

وفي الختام تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

