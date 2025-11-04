النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

اختُتِمت النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي حول “مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال”، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيــــــــل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ٢ إلى ٤ نوفمبر الجاري بمقر المركز، وبمشاركة (٥١) عضوًا من مختلف الدرجات القضائية.

أعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات

وفي مستهل كلمته، وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، خالص التحية والتقدير للمستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكدًا دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري.

ومن جانبه رحَّب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، كما رحب المستشار الدكتورمجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل، ووجه لسيادته الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد على أهمية موضوع البرنامج التدريبي باعتباره من أهم قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري، والذي تم اثراؤة بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

“التعريف بمفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي له مع استعراض معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وتفضل بإلقائها اللواء د./ محمد سلامة - مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتدريب، والمدير السابق للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

“القواعد الإجرائية في نظر جرائم الكسب غير المشروع”، وتفضل بإلقائها المستشار/ محمد أبو النجا - عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع.

“الأحكام الموضوعية لجريمة الكسب غير المشروع”، وقام بإلقائها المستشار أحمد الفقي - مساعد وزير العدل لقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

“الجرائم ذات الصلة بالكسب غير المشروع وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال”، وقام بإلقائها المستشار عادل السعيد -الرئيس بمحكمة الاستئناف.

“المشكلات العملية في التحقيق والإثبات والتصرف في جرائم الكسب غير المشروع”، وقام بإلقائها المستشار رامي شحاتة - عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

“آليات وأساليب التحقيقات والتحليلات المالية في قضايا الكسب غير المشروع والتحقيقات المالية الموازية”، وقام بإلقائها المستشار بطرس عزت بطرس غالى - المحامي العام الأول بنيابة الشئون المالية وغسل الأموال بالإسكندرية.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

