قاض فيدرالي يلزم البيت الأبيض بتوفير ترجمة فورية بلغة الإشارة في مؤتمراته الصحفية

أصدر قاض فيدرالي أمريكي قرارا يلزم البيت الأبيض بتوفير ترجمة فورية بلغة الإشارة ASL في جميع المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب أو السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت.

البيت الأبيض يستبعد الأمريكيين الصم

وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، بأن المدعي الأصم والمنظمة غير الربحية اللذين رفعا الدعوى ضد إدارة ترامب بسبب غياب مترجم لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية، من المرجح أن ينجحا في إثبات أن البيت الأبيض يستبعد الأمريكيين الصم بشكل غير قانوني.

وكتب علي في أمره القضائي المكون من 26 صفحة أن مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية تمثل وسيلة مباشرة لتواصل الحكومة مع الشعب الأمريكي بشأن قضايا تمس حياتهم اليومية، مثل الحرب والاقتصاد والرعاية الصحية، فضلا عن الجائحة العالمية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن استبعاد المواطنين الصم من هذه الفعاليات يشكل انتهاكًا محتملًا لقانون إعادة التأهيل (Rehabilitation Act)، ويمثل ضررًا مباشرًا لا يمكن معالجته بعد وقوعه.

الحد الأدنى المطلوب لضمان الامتثال للقانون

وأوضح القاضي أن "توفير ترجمة بلغة الإشارة الأمريكية أمر ممكن التنفيذ بسهولة"، وأن القانون الذي أصدره الكونجرس بهذا الشأن قابل للتطبيق.

وأمر إدارة ترامب بتوفير ترجمة فورية ومتاحة للجمهور بلغة الإشارة الأمريكية من قبل مترجم مؤهل في جميع المؤتمرات الصحفية المعلنة التي يعقدها الرئيس أو السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، معتبرا أن هذا الإجراء هو الحد الأدنى المطلوب لضمان الامتثال للقانون.

وطلب المدعون، وهم الجمعية الوطنية للصم، والفرد الأصم ديريك فورد، إجراءات أوسع تشمل أيضا الفعاليات التي يعقدها نائب الرئيس جي دي فانس، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، والسيدة الثانية أوشا فانس.

إدارة ترامب تقديم تقرير حالة بحلول السابع من نوفمبر

كما طالبوا بتوفير ترجمة بلغة الإشارة الأمريكية لشبكات التلفزيون التي تبث فعاليات البيت الأبيض، وأن يشغل المترجم مساحة واضحة من الشاشة، إضافة إلى توفير الترجمة في جميع مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض ومنصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجادلت إدارة ترامب بأن الترجمة النصية المغلقة (Closed Captioning) كافية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة السمعية، إلا أن القاضي رفض هذا الطرح، مشيرا إلى أن فورد وأعضاء الجمعية الوطنية للصم يستخدمون لغة الإشارة الأمريكية كلغتهم الأساسية، ولديهم كفاءة محدودة في اللغة الإنجليزية، ما يجعل الترجمة النصية غير كافية لتلبية احتياجاتهم الاتصالية.

وطلب القاضي من إدارة ترامب تقديم تقرير حالة بحلول السابع من نوفمبر يوضح مدى التزامها بالأمر القضائي وتنفيذه.

