الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قاض فيدرالي يلزم البيت الأبيض بتوفير ترجمة فورية بلغة الإشارة في مؤتمراته الصحفية

السكرتيرة الصحفية
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، فيتو

أصدر قاض فيدرالي أمريكي قرارا يلزم البيت الأبيض بتوفير ترجمة فورية بلغة الإشارة ASL في جميع المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب أو السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت.

البيت الأبيض يستبعد الأمريكيين الصم

وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، بأن المدعي الأصم والمنظمة غير الربحية اللذين رفعا الدعوى ضد إدارة ترامب بسبب غياب مترجم لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية، من المرجح أن ينجحا في إثبات أن البيت الأبيض يستبعد الأمريكيين الصم بشكل غير قانوني.

وكتب علي في أمره القضائي المكون من 26 صفحة أن مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية تمثل وسيلة مباشرة لتواصل الحكومة مع الشعب الأمريكي بشأن قضايا تمس حياتهم اليومية، مثل الحرب والاقتصاد والرعاية الصحية، فضلا عن الجائحة العالمية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن استبعاد المواطنين الصم من هذه الفعاليات يشكل انتهاكًا محتملًا لقانون إعادة التأهيل (Rehabilitation Act)، ويمثل ضررًا مباشرًا لا يمكن معالجته بعد وقوعه.

الحد الأدنى المطلوب لضمان الامتثال للقانون

وأوضح القاضي أن "توفير ترجمة بلغة الإشارة الأمريكية أمر ممكن التنفيذ بسهولة"، وأن القانون الذي أصدره الكونجرس بهذا الشأن قابل للتطبيق.

وأمر إدارة ترامب بتوفير ترجمة فورية ومتاحة للجمهور بلغة الإشارة الأمريكية من قبل مترجم مؤهل في جميع المؤتمرات الصحفية المعلنة التي يعقدها الرئيس أو السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، معتبرا أن هذا الإجراء هو الحد الأدنى المطلوب لضمان الامتثال للقانون.

وطلب المدعون، وهم الجمعية الوطنية للصم، والفرد الأصم ديريك فورد، إجراءات أوسع تشمل أيضا الفعاليات التي يعقدها نائب الرئيس جي دي فانس، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، والسيدة الثانية أوشا فانس.

 إدارة ترامب تقديم تقرير حالة بحلول السابع من نوفمبر

كما طالبوا بتوفير ترجمة بلغة الإشارة الأمريكية لشبكات التلفزيون التي تبث فعاليات البيت الأبيض، وأن يشغل المترجم مساحة واضحة من الشاشة، إضافة إلى توفير الترجمة في جميع مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض ومنصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجادلت إدارة ترامب بأن الترجمة النصية المغلقة (Closed Captioning) كافية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة السمعية، إلا أن القاضي رفض هذا الطرح، مشيرا إلى أن فورد وأعضاء الجمعية الوطنية للصم يستخدمون لغة الإشارة الأمريكية كلغتهم الأساسية، ولديهم كفاءة محدودة في اللغة الإنجليزية، ما يجعل الترجمة النصية غير كافية لتلبية احتياجاتهم الاتصالية.

وطلب القاضي من إدارة ترامب تقديم تقرير حالة بحلول السابع من نوفمبر يوضح مدى التزامها بالأمر القضائي وتنفيذه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاض فيدرالي امريكي البيت الأبيض ترجمة فورية بلغة الإشارة ترامب إدارة ترامب

مواد متعلقة

قبل لقائه ترامب، مشروع قرار أمريكى فى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع وأنس خطاب

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

ترامب يحطم رقمه القياسي السابق لأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي

في خطاب الفوز، زهران ممداني يهاجم ترامب ويتعهد بمحاسبته (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads