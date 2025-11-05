الجثث تفحمت، مصرع 34 شخصا في حادث مروع باليمن (فيديو)

توفي ما لا يقل عن 34 يمنيا حرقا، فجر اليوم الأربعاء، في حادث مروري مروّع، ناجم عن تصادم حافلة نقل جماعي كبيرة بسيارة أخرى، في مرتفع جبلي بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية في قوات "الحزام الأمني" بأبين: إن سيارة من نوع "ميكروباص" اصطدمت بحافلة نقل جماعي قادمة من المملكة العربية السعودية إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، في أحد منعطفات عقبة "العرقوب" الجبلية وسط المحافظة؛ ما أدى إلى اشتعالهما على الفور.



وذكرت المصادر، أن حادثة الاصطدام أدت إلى انقلاب حافلة النقل العام المملوكة لإحدى شركات السفريات، وتعطل نظام فتح الأبواب، ليتسبب ذلك في احتجاز 42 مسافرا وسائقين اثنين داخلها، في حين أن النوافذ لا تُفتح للحفاظ على درجة حرارة الحافلة المكيّفة.

#أبين – فاجعة مؤلمة في نقيل العرقوب صباح اليوم الأربعاء:

باص نقل يتبع شركة صقر الحجاز كان في طريقه من السعودية إلى عدن، تعرض لحادث مروع أدى إلى وفاة 35 راكبًا واحتراق المركبة بالكامل.#حادث_العرقوب #صقر_الحجاز pic.twitter.com/PkYv6sM9mx — احداث العالم World events (@ahdath_alaalm) November 5, 2025

وأشارت المصادر إلى أن النيران انتشرت في "الميكروباص" والحافلة الجماعية بشكل سريع؛ ما أسفر عن وفاة 34 شخصا، منهم 31 مسافرا على متن حافلة النقل التجاري العام، و3 أشخاص كانوا يستقلون السيارة الأخرى، فيما نجا 13 شخصا من الموت بعد تمكنهم من كسر نوافذ الحافلة، وأصيبوا بحروق خطيرة.

من جهتها، قالت مصادر محلية: إن النيران ظلت مشتعلة في العربتين حتى انطفأت بذاتها في ظل عدم توفّر سيارات الإطفاء، فيما بقيت جثث الضحايا المحترقة محتجزة لبضع ساعات، دون قدوم رافعة لتحريك الركام ونقل الجثامين.

وتعد عقبة "العرقوب" الجبلية بأبين، إحدى أخطر الطرق المرورية في المحافظة، نظرا للانحدارات الشديدة والمنعطفات الحادة، التي تسببت بالكثير من الحوادث المرورية خلال الفترات الماضية.

