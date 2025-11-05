آمال ماهر تتصدر التريند بعد صورها مع زوجها والجمهور يصدمها (صور)

18 حجم الخط

تصدرت النجمة آمال ماهر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول صورها مع زوجها الجديد رجل الأعمال الإعلامي علي محجوب، أثناء قضائهم شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس.

زواج آمال ماهر وعلي محجوب

وعلى الفور انهالت التعليقات والتهنئات على صور آمال ماهر مع زوجها، وتمنى جمهورها ومحبيها السعادة لها في حياتها الزوجية الجديدة.

فيما قام بعض من الجمهور والمتابعين بتشبيه زوجها الجديد بابنها “عمر”، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال البعض الأخر، إنهم يشعرون بأن آمال ماهر تفعل كل ذلك من أجل الترويج لأغنيتها الجديدة، مشيرين إلى أن الصور بالذكاء الاصنطاعي “على حد قولهم”.

خاصة أن إعلان الزواج تم من خلال الإعلامي اللبناني بيع هنيدي ولم تعلق المطربة حتى الآن على زواجها.

أحلام تهنئ آمال ماهر

وفي سياق متصل، هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، المطربة آمال ماهر، بعد إعلان زواجها برجل الأعمال علي محجوب.

وشاركت الفنانة أحلام، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة للفنانة آمال ماهر بفستان الزفاف، وعلقت قائلة: ألف مبارك حبيبتي آمال ماهر على الزواج من رجل الأعمال علي محجوب، وإن شاء الله بالرفاء والبنين.

وعلق متابعي أحلام على تهنئتها للفنانة قائلين: "تهنئة راقية من نجمة راقية لأخرى، جمعتكما الموهبة والصوت والإحساس، واليوم يجمع الدعاء والفرح لآمال الغالية ألف مبارك لها، وبالرفاه والبنين إن شاء الله"، "يا حلوك ملكة قلوبنا أم القلب الطيب الكبير الله يسعد روحك الحلوة"، و"والله فرحت لها، دي ست العرايس، عقبال عندكم جميعًا".

أغاني آمال ماهر

وفي سياق آخر، تستعد آمال ماهر لطرح أغنيتها الجديدة "خذلني" خلال الأيام المقبلة، إذ شوَّقت جمهورها لها من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، كشفت من خلاله عن أجواء الأغنية التي ينتظرها محبوها بشغف.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.