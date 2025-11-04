الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب.

زواج آمال ماهر

ونشر ربيع صورة برفقة آمال من خلال إنستجرام وعلق قائلا: أبارك للفنانة الكبيرة آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب.

مشيرا إلى وجودها حاليا في باريس لقضاء شهر العسل.

