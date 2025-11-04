الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

امال ماهر
امال ماهر

أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب.

 

زواج آمال ماهر 

ونشر ربيع صورة برفقة آمال من خلال إنستجرام وعلق قائلا: أبارك للفنانة الكبيرة آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب.
مشيرا إلى وجودها حاليا في باريس لقضاء شهر العسل.

الجريدة الرسمية