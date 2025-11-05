إنقاذ شاب حاول التخلص من حياته بالقفز من أعلى كوبري قصر النيل

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من إنقاذ شاب قفز من أعلى كوبري قصر النيل في نهر النيل، محاولًا التخلص من نفسه بسبب خلافات أسرية.

واستطاعت قوات الإنقاذ الموجودة أسفل كوبري قصر النيل من انتشاله فر إلقاء نفسه في نهر النيل وإنقاذه من الغرق.



وبمناقشته من قبل قوات الأمن أقر أنه أقدم على الانتحار بالقفز في النيل بسبب خلافات مع أسرته وكره بعض أفراد أسرته له، بحسب قوله، كما تحرر محضر بالوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.