الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إنقاذ شاب حاول التخلص من حياته بالقفز من أعلى كوبري قصر النيل

إنقاذ شاب من الانتحار
إنقاذ شاب من الانتحار أعلى كوبري قصر النيل، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من إنقاذ شاب قفز من أعلى  كوبري قصر النيل في نهر النيل، محاولًا التخلص من نفسه بسبب خلافات أسرية.

واستطاعت قوات الإنقاذ  الموجودة أسفل كوبري قصر النيل من انتشاله فر إلقاء نفسه في نهر النيل وإنقاذه من الغرق.


وبمناقشته من قبل قوات الأمن أقر أنه أقدم على الانتحار بالقفز في النيل بسبب خلافات مع أسرته وكره بعض أفراد أسرته له، بحسب قوله، كما تحرر محضر بالوقعة.

txt

يوسف ذبح أباه وحاول الانتحار، مأساة في الزقازيق.. عندما تحولت صرخة الأب إلى صمت أبدي!

txt

غدا، محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بالعمرانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنقاذ النهري بالقاهرة قصر النيل الغرق

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية