الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ يتهم "ميكب أرتيست" شهيرة بالهرم بنشر محتوى خادش للحياء

بلاغ ضد ميكب أرتست
بلاغ ضد ميكب أرتست في الهرم، فيتو

تقدّم أحد المحامين، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يحمل رقم 1402190 عرائض، ضد المدعوة “آية طارق”، صاحبة حساب "نادين طارق ميكب أرتيست"، والمُقيمة بدائرة قسم الهرم، يتهمها فيه بنشر محتوى يخالف القيم والعادات الاجتماعية، ويحرض على الفسق والرذيلة، على حد وصف البلاغ.


وقال مقدِّم البلاغ إن المذكورة دأبت على نشر محتوى يتعارض مع القيم الاجتماعية الراسخة، إلى جانب بثّ فيديوهات عبر صفحتها الشخصية تزعم خلالها تعرضها لتهجم داخل نطاق حدائق الأهرام، وتقديم استغاثات لوزارة الداخلية، مما تسبب وفقًا للبلاغ في إثارة الفزع بين المواطنين على خلاف الحقيقة، والإضرار بالسلم العام.

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقها ظهرت في بث مباشر آخر تؤكد فيه عدم زواجها من الشخص الذي اتهمته في مقاطع سابقة باحتجازها وتهديدها، الأمر الذي اعتبره تناقضًا في الأقوال وترويجًا لمعلومات مضللة لجمهورها، بما يعدّ مخالفة لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والقانون رقم 10 لسنة 1961، ومواد قانون العقوبات.


وأكد المحامي في بلاغه أن المشكو في حقها سبق اتهامها ومحاكمتها في وقائع مشابهة، مشيرًا إلى أن سلوكها يمثل خطرًا على المجتمع وعلى الأجيال الصغيرة من متابعيها، مطالبًا النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لما تمثله أفعالها من جرائم يعاقب عليها القانون.

واختتم البلاغ بطلب التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيال المذكورة، حفاظًا على القيم المجتمعية ومنعًا لنشر الفاحشة والتحريض على الفسق والرذيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المستشار النائب العام الهرم حدائق الأهرام

