نيويورك تايمز: أمريكا تدعو الرئيس الفنزويلي للتنحي عن الحكم

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا خلال محادثات خاصة إلى ضرورة إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التنحي عن الحكم.

مقاربة أكثر تشددًا تجاه فنزويلا

وبحسب التقرير، فإن تصريحات روبيو تعكس توجهًا أكثر تشددًا داخل الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه فنزويلا، وسط تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة مادورو.

وأشار المسؤولون إلى أن الوزير يؤمن بضرورة التحرك الحازم لدفع انتقال السلطة في كاراكاس، مؤكدًا أن الحوار وحده لن يحقق التغيير المطلوب.

موقف فنزويلا

وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من فنزويلا بشأن تلك التصريحات، إلا أن مصادر دبلوماسية توقعت ردًا قويًا من حكومة مادورو، التي تعتبر مثل هذه الدعوات تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.

رئيس فنزويلا: استخباراتنا أحبطت خطة الـ CIA الخبيثة للهجوم على سفن أمريكية

في وقت سابق، أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن أجهزة الاستخبارات فى بلاده أحبطت ما وصفه بخطة وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية، CIA، التي كان من المفترض أن تستهدف سفنا أمريكية فى ترينيداد وتوباجو، حيث أجرى الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية تحت إشراف الرئيس دونالد ترامب.

وقال مادورو خلال زيارة أحد أحياء العاصمة كاراكاس، وهو حي بيتاري الأكبر في فنزويلا وأمريكا اللاتينية: "كانت CIA، بكل خبثها المعتاد، ستهاجم سفن الولايات المتحدة نفسها. ولمن كانوا سيلومون ذلك؟ ولأي غرض؟ لاتهام فنزويلا وتبرير تصعيد عسكري بين شعوبٍ شقيقة.

