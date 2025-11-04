الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية (فيديو)

الأرصاد، فيتو
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد حالة الطقس بعض التقلبات الجوية.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الفترة المقبلة سندخل النصف الثاني من فصل الخريف، وهى أجواء قريبة من الأجواء الشتوية، حيث تكثر حالات سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة".


وأوضحت: "حالة الطقس فى النهار عندما تكون حارة نهارا، فهي تكون باردة ليلا، حتى الصباح الباكر".

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

