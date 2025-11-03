وزير النقل الأمريكي: الإغلاق الحكومي يمكن أن يؤدي إلى إغلاق المجال الجوي بالكامل

أطلق وزير النقل الأمريكي تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أنه في حال تسبب الإغلاق الحكومي في تهديد سلامة السفر الجوي، ستضطر السلطات إلى إغلاق المجال الجوي الأمريكي بالكامل.



وأوضح الوزير أن نقص التمويل والعاملين نتيجة توقف المؤسسات الفيدرالية قد يؤثر بشكل مباشر على إدارة الحركة الجوية وخدمات المراقبة والسلامة في المطارات الرئيسية.



تأثيرات الإغلاق الحكومي

وأشار إلى أن الإغلاق المستمر يضع ضغطًا كبيرًا على موظفي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، حيث يعمل الكثير منهم دون رواتب، ما قد ينعكس على كفاءة التشغيل وسلامة الرحلات.



وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أي قرار لحماية أرواح الركاب والعاملين في القطاع، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي كليًا حال تفاقم الأزمة.

خلافات حادة في الكونجرس

يأتي هذا التحذير في ظل خلافات حادة داخل الكونجرس الأمريكي حول إقرار الميزانية الفيدرالية، ما أدى إلى شلل جزئي في عدد من الوكالات الحكومية.



ويرى مراقبون أن التهديد بإغلاق المجال الجوي يعكس خطورة المأزق السياسي الراهن، خاصة وأن قطاع النقل الجوي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي الحيوية.



ودعا الوزير جميع الأطراف السياسية إلى التوصل لاتفاق سريع لتفادي الكارثة الاقتصادية والأمنية المحتملة، محذرًا من أن "استمرار الإغلاق يعني شلّ الحركة الجوية والتجارية في البلاد".



ومن المتوقع أن يعقد البيت الأبيض اجتماعًا طارئًا خلال الساعات المقبلة لبحث تداعيات الأزمة وإمكانية تجنب الإغلاق الكامل للمجال الجوي.

