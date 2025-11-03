انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

انتظمت حركة القطارات بشكل كامل بحوش محطة الإسكندرية بعد تعطلها جزئيا بسبب اصطدام جرارين.

وكانت محطة الإسكندرية شهدت تعطلًا جزئيًا لحركة القطارات داخل حوش المحطة، نتيجة تصادم وقع بين جرارين رقم 3145 و2128، مع الجرار رقم 2517.

وأسفر الحادث عن سقوط الجرار 3145 من مكانه، بينما تعرض الجرار 2517 لتهشم في مقدمته، بالإضافة إلى وقوع بعض التلفيات نتيجة التصادم.

على الفور، باشرت هيئة السكك الحديدية العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته. حيث تم التحرك بسرعة لرفع الجرار المتساقط وإصلاح الأضرار تمهيدًا لاستئناف حركة القطارات.

وأكدت الهيئة أن الوضع في حوش المحطة بدأ في العودة تدريجيًا إلى طبيعته، وأن حركة القطارات ستستأنف بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب وسرعة عودة الحركة إلى طبيعتها.

