لتفادي المخالفات، كيف تحسب حمولة السيارة النقل على الطريق؟

شددت الهيئة العامة للطرق والكباري على كافة الجهات وأصحاب سيارات النقل الثقيل بأهمية الالتزام بالحمولات المقررة على الطرق وذلك للحفاظ على شبكة الطرق من الحمولات الزائدة.

الحمولات المسموح المرور بها على شبكة الطرق

وحددت الهيئة العامة للطرق والكباري الحمولات المسموح المرور بها على شبكة الطرق، حيث أوضحت الهيئة كيفية احتساب الحمولات، فى السيارات ذات النقل الثقيل سواء بمقطورة أو مفردة.

على صعيد آخر قدرت النقل وزن الحمولة كما يلي:

يحتسب الحمل على المحور المفرد الأمامي للمقطورة بمقدار 13,0 طن بشرط ان يركب عليه عدد 4,0 اطارات كاوتش.

يحتسب الحمل بمقدار 20,0 طن

يحتسب الحمل على المحور المزدوج الضيق ( بوجى) بمقدار 20,0 طن وبشرط أن يركب على كل محور 0,4 إطارات كاوتش وتكون المسافة بين المحورين أقل من 0,2 متر.

يحتسب الحمل المكافئ على المحور الواسع ( بوجى) بمقدار 13,0 طن للمحور الواحد وبشرط أن يركب على كل محور 4,0 اطارات كاوتش.

ويحتسب الحمل المكافئ على المحور الثالث ( الضيق ) بمقدار 30,0 طن وبشرط أن يركب على كل محور 4,0 إطارات كاوتش.

ويسمح بالتجاوز فى حدود 5% من الحمولة المنقولة والمسموح المرور بها على الطرق لمختلف أنواع السيار ات للتغلب على مشكلة اختلاف أوزان العبوات وفرق الموازين.

ألا يزيد عرض المركبة عن 3,60 متر.

ألا يزيد طول المركبة عن الأطوال المحددة فيما بعد:

أ- بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر، لا يزيد عن 12 متر.

السيارات ذات المفصل لا يزيد عن 17 متر طبقا لقانون المرور الجديد

ب- بالنسبة للسيارات ذات المفصل" سيمى تيللر" أو أكثر ألا يزيد عن 17 متر طبقا لقانون المرور الجديد.

ج- بالنسبة للسيارة مع المقطورة العادية ألا يزيد عن 20 متر.

- ألا يزيد ارتفاع المركبة بما عليها من حمولة عن 4 متر من سطح الطريق وألا تقل المسافة بين اسفل المركبة وسطح الطريق عن 28 سم

