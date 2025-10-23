الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطور جديد في اتهام البلوجر هدير عبد الرازق بدهس عامل بالجيزة

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو

تقدم دفاع البلوجر "هدير عبد الرازق" باستئناف على حكم حبسها سنة، الصادر ضدها في اتهامها بدهس شاب بمنطقة الطالبية في الجيزة، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيلها بكفالة، في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهمة فيها بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام.

سبق وأصدرت محكمة جنح العمرانية بالجيزة حكمها بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق" بالحبس لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، في اتهامها بدهس شاب بالطالبية. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

بالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة “أودي” لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم. 

