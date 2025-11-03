ملايين الأمريكيين يواجهون الجوع، ترامب يعلن خفض المساعدات الغذائية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت عن خطة لخفض المساعدات الغذائية المقدمة لملايين الأمريكيين، على أن يبدأ تنفيذ القرار خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب الوكالة، فإن القرار يستهدف إعادة هيكلة برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي (SNAP) المعروف باسم "بطاقات الطعام"، والذي يُعد المصدر الرئيسي لدعم الأسر منخفضة الدخل في الولايات المتحدة.

خلافات داخلية وانتقادات حقوقية

وأوضحت “أ ف ب” أن القرار أثار موجة انتقادات واسعة من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من أن الخطوة ستؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والجوع في عدد من الولايات، خاصة بين الأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن.

من جانبها، بررت الإدارة الأمريكية القرار بأنه جزء من خطة لضبط الإنفاق العام وتحفيز العمل والإنتاج الذاتي بدل الاعتماد المستمر على الإعانات.

تداعيات اقتصادية واجتماعية متوقعة

ويرى محللون أن خفض المساعدات الغذائية قد ينعكس سلبًا على الأسواق المحلية، إذ تعتمد ملايين الأسر على هذه البرامج لتغطية احتياجاتها الأساسية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي داخل المجتمع الأمريكي.

أوباما يهاجم إدارة ترامب لأمريكا

من جانبه أفاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن "شئون البلاد تتدهور في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية، وأن الناس العاديين يزدادون فقرًا، وأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي تزداد ثراءً، وأنه ينشر صورًا ساخرة لصرف انتباه الناس عن مشاكلهم"، وفق تعبيره.

وقال أوباما، متحدثًا في نيوجيرسي لدعم مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية: "كل هذا الهراء، الذي نراه في الأخبار كل يوم، والتصريحات الفاضحة، ونظريات المؤامرة، ومقاطع الفيديو الغريبة لرئيس الولايات المتحدة وهو يرتدي تاجًا ويُسقط البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة، كل هذا مصمم لصرف انتباهكم عن حقيقة أن وضعكم لم يتحسن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.