الأزهر يبدأ تفعيل المنصة اليابانية للذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية

أرسل قطاع المعاهد الأزهرية بإرسال حسابات الدخول الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي ومعاهد المرحلة الثانوية إلى جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكتابه الموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التعاون في تنفيذ مشروع المنصة اليابانية الخاصة بتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

الأزهر الشريف يبدأ تفعيل المنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية



وقد وجَّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق بسرعة دخول المعاهد الثانوية وطلابها على المنصة التعليمية، والبدء الفوري في تفعيل الحسابات والعمل على المنصة اليابانية، بما يضمن استفادة الطلاب من المحتوى التدريبي المقدم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الأزهر الشريف في دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.



ويشمل التنفيذ نحو 198,970 طالبًا موزعين على 2,381 معهدًا ثانويًا أزهريًا، في خطوة نوعية نحو إعداد جيل أزهري متميز يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويواكب تطورات العصر الرقمي والمعرفي.



رؤية الأزهر الشريف لتأهيل طلابه بما يمكنهم من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من رؤية الأزهر الشريف لتأهيل طلابه بما يمكنهم من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء عقول مستنيرة قادرة على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.