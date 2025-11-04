الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يبدأ تفعيل المنصة اليابانية للذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
ads

أرسل قطاع المعاهد الأزهرية بإرسال حسابات الدخول الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي ومعاهد المرحلة الثانوية إلى جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكتابه الموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التعاون في تنفيذ مشروع المنصة اليابانية الخاصة بتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

 

الأزهر الشريف يبدأ تفعيل المنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية


وقد وجَّه  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق بسرعة دخول المعاهد الثانوية وطلابها على المنصة التعليمية، والبدء الفوري في تفعيل الحسابات والعمل على المنصة اليابانية، بما يضمن استفادة الطلاب من المحتوى التدريبي المقدم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الأزهر الشريف في دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.


ويشمل التنفيذ نحو 198,970 طالبًا موزعين على 2,381 معهدًا ثانويًا أزهريًا، في خطوة نوعية نحو إعداد جيل أزهري متميز يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويواكب تطورات العصر الرقمي والمعرفي.
 

رؤية الأزهر الشريف لتأهيل طلابه بما يمكنهم من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من رؤية الأزهر الشريف لتأهيل طلابه بما يمكنهم من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء عقول مستنيرة قادرة على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الازهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر المناطق الازهرية المعاهد الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

لطلاب المعاهد الأزهرية، تعرف على نظام الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط تحميل المناهج الدراسية لجميع الصفوف

لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط ومميزات الاشتراك في مسابقة “ اقرأ” من قطاع المعاهد

المعاهد الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

غدا، الحكم في استئناف هدير عبد الرازق بقضية الفيديوهات المخلة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للزمالك

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

المزيد
الجريدة الرسمية