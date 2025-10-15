لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط ومميزات الاشتراك في مسابقة “ اقرأ” من قطاع المعاهد

أعلن مكتب بناء التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبموافقة ودعم فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر الشريف – رئيس مكتب بناء.



عن إطلاق مشروع مسابقة: مِداد (اقرأ – ارتقِ) في موسمها الأول للعام الدراسي 2025 - 2026م، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

بناء عقلية أزهرية مستنيرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة

تهدف المسابقة إلى بناء عقلية أزهرية مستنيرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تنمية عادة القراءة، وتحفيز التفكير النقدي، وتعزيز القيم الدينية والوطنية لدى أبنائنا الطلاب.



- تُمنح جوائز مالية قيّمة للفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية، مع تكريم خاص للفائز الأول في كل منطقة أزهرية، تقديرًا للتميز والإبداع.



وبعض المناطق ستكرم الأول فيها

على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر هذا الرابط

ويقوم رائد التحول الرقمي في كل معهد بمساعدة الطلاب على التقديم الإلكتروني.

