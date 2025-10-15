الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط ومميزات الاشتراك في مسابقة “ اقرأ” من قطاع المعاهد

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلن مكتب بناء التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبموافقة ودعم فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر الشريف – رئيس مكتب بناء.
 

عن إطلاق مشروع مسابقة:  مِداد (اقرأ – ارتقِ)  في موسمها الأول للعام الدراسي 2025 - 2026م، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

 

بناء عقلية أزهرية مستنيرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة

تهدف المسابقة إلى بناء عقلية أزهرية مستنيرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تنمية عادة القراءة، وتحفيز التفكير النقدي، وتعزيز القيم الدينية والوطنية لدى أبنائنا الطلاب.


- تُمنح جوائز مالية قيّمة للفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية، مع تكريم خاص للفائز الأول في كل منطقة أزهرية، تقديرًا للتميز والإبداع.


وبعض المناطق ستكرم الأول فيها

على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر هذا الرابط 

ويقوم رائد التحول الرقمي في كل معهد بمساعدة الطلاب على التقديم الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب المعاهد الأزهرية شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية وكيل الأزهر الشريف الثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

الإمام الطيب للسفير الياباني: الأزهر معني بنشر الوسطية ومجابهة الأفكار المتطرفة حول العالم

الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ“فيتو”: دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج الدراسية.. ونسعى لبناء جيل جديد واعٍ وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة

رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية