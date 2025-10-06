الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المعاهد الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، بذكرى 52 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بالأعلام المصرية.

5965 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين فى الصاغة

السيسي: تشييد السلام على دعائم العدالة والإنصاف يضمن له البقاء

وحرص مسئولو المعاهد الأزهرية على الاحتفال داخل الطابور الصباحى والفصول المدرسية على إحياء  ذكرى انتصار أكتوبر مع الطلاب والطالبات وترديد الاغانى الوطنية ورفع الأعلام المصرية.

 يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة.

 

 

 

وفى سياق متصل، عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا مع  محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب، وموجهي التربية الاجتماعية، بحضور  سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي.

وخلال الاجتماع، الذي جاء ضمن اللقاء الشهري لموجهي التربية الاجتماعية، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها:
وضع جدول زمني لتنفيذ المسابقات والأنشطة الواردة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.
ووضع تصور لمعالجة عجز الأخصائيين الاجتماعيين وسد الاحتياجات بالمعاهد.
وبحث أسباب عدم مشاركة بعض المعاهد النائية في المسابقات الثقافية، وطرح حلول عملية لتفعيل مشاركتها، وتوزيع موجهي التربية الاجتماعية على الإدارات التي تعاني من عجز، ومناقشة استعدادات الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر وتحديد أسماء المعاهد المشاركة في الفعاليات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المنطقة الأزهرية على تعزيز دور النشاط الطلابي والتربية الاجتماعية في تنمية شخصية الطلاب، وغرس القيم الوطنية والاجتماعية لديهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية المعاهد الأزهرية اكتوبر

مواد متعلقة

5965 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين فى الصاغة

السيسي: تشييد السلام على دعائم العدالة والإنصاف يضمن له البقاء

تنمية الولاء والانتماء.. نصر أكتوبر فتح مبين ونصر عظيم

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads