المعاهد الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، بذكرى 52 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بالأعلام المصرية.

وحرص مسئولو المعاهد الأزهرية على الاحتفال داخل الطابور الصباحى والفصول المدرسية على إحياء ذكرى انتصار أكتوبر مع الطلاب والطالبات وترديد الاغانى الوطنية ورفع الأعلام المصرية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا مع محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب، وموجهي التربية الاجتماعية، بحضور سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي.

وخلال الاجتماع، الذي جاء ضمن اللقاء الشهري لموجهي التربية الاجتماعية، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها:

وضع جدول زمني لتنفيذ المسابقات والأنشطة الواردة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

ووضع تصور لمعالجة عجز الأخصائيين الاجتماعيين وسد الاحتياجات بالمعاهد.

وبحث أسباب عدم مشاركة بعض المعاهد النائية في المسابقات الثقافية، وطرح حلول عملية لتفعيل مشاركتها، وتوزيع موجهي التربية الاجتماعية على الإدارات التي تعاني من عجز، ومناقشة استعدادات الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر وتحديد أسماء المعاهد المشاركة في الفعاليات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المنطقة الأزهرية على تعزيز دور النشاط الطلابي والتربية الاجتماعية في تنمية شخصية الطلاب، وغرس القيم الوطنية والاجتماعية لديهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.