لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط تحميل المناهج الدراسية لجميع الصفوف

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إتاحة تحميل الكتب الدراسية للعام الدراسي الحالي لكافة المراحل التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك في إطار حرص القطاع على تيسير الوصول إلى المناهج الدراسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

 

تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية في الأزهر

ويمكن تحميل الكتب بصيغة PDF من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف واختيار أيقونة المناهج والكتب الدراسية، ثم تحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي المطلوب.


ويأتي ذلك في إطار توجه الأزهر الشريف نحو التحول الرقمي وتحديث العملية التعليمية، بما يضمن وصول المحتوى العلمي إلى جميع الطلاب بسهولة، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في التعليم الأزهري.

 

رابط تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية في الأزهر

يمكنكم تحميل الكتب الدراسية عبر هذا الرابط 

الجريدة الرسمية