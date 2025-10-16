لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط تحميل المناهج الدراسية لجميع الصفوف

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إتاحة تحميل الكتب الدراسية للعام الدراسي الحالي لكافة المراحل التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك في إطار حرص القطاع على تيسير الوصول إلى المناهج الدراسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية في الأزهر

ويمكن تحميل الكتب بصيغة PDF من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف واختيار أيقونة المناهج والكتب الدراسية، ثم تحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي المطلوب.



ويأتي ذلك في إطار توجه الأزهر الشريف نحو التحول الرقمي وتحديث العملية التعليمية، بما يضمن وصول المحتوى العلمي إلى جميع الطلاب بسهولة، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في التعليم الأزهري.

رابط تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية في الأزهر

يمكنكم تحميل الكتب الدراسية عبر هذا الرابط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.