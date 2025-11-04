الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توقف حركة الملاحة الجوية بمطار العاصمة واشنطن لهذا السبب

مطار واشنطن
مطار واشنطن

أعلن الطيران الفيدرالي الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن وقف الحركة الجوية بمطار العاصمة  واشنطن العاصمة بسبب مشكلة أمنية.

ومن جانبه كشف موقع فلايت رادار، عن  تهديد غير مؤكد لطائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز يعلق الملاحة بمطار واشنطن.

وأمس الإثنين، كشفت مصادر ملاحية أمريكية أن نقص مراقبي الحركة الجوية نتيجة الإغلاق الحكومي أدى إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات منذ بدايته، ما أثر على حوالي 3.2 مليون راكب.

 

اختناقات في مراقبة الحركة الجوية

وأشارت تقارير أمريكية، أن الاختناقات في مراقبة الحركة الجوية أدت إلى فوضى في جداول الرحلات الجوية، وزيادة شكاوى الركاب وتأجيل رحلاتهم لأيام أحيانًا.

تداعيات على قطاع الطيران والسفر

وحذرت المصادر من أن استمرار الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في قطاع الطيران، مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتأثر شركات الطيران والفنادق والمطارات، إضافة إلى تأثير سلبي على السياحة والاقتصاد المحلي.

وأكدت السلطات أن حل الأزمة يتطلب إعادة فتح التمويل الحكومي واستئناف عمل المراقبين الجويين لضمان سلامة ومرونة حركة الطيران.

وأطلق وزير النقل الأمريكي  تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أنه في حال تسبب الإغلاق الحكومي في تهديد سلامة السفر الجوي، ستضطر السلطات إلى إغلاق المجال الجوي الأمريكي بالكامل.

وأوضح الوزير أن نقص التمويل والعاملين نتيجة توقف المؤسسات الفيدرالية قد يؤثر بشكل مباشر على إدارة الحركة الجوية وخدمات المراقبة والسلامة في المطارات الرئيسية.

وأشار إلى أن الإغلاق المستمر يضع ضغطًا كبيرًا على موظفي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، حيث يعمل الكثير منهم دون رواتب، ما قد ينعكس على كفاءة التشغيل وسلامة الرحلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن مطار واشنطن موقع فلايت رادار

مواد متعلقة

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن تضغط للسماح بخروج 200 مقاتل من غزة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

غدا، الحكم في استئناف هدير عبد الرازق بقضية الفيديوهات المخلة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للزمالك

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads