توقف حركة الملاحة الجوية بمطار العاصمة واشنطن لهذا السبب

أعلن الطيران الفيدرالي الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن وقف الحركة الجوية بمطار العاصمة واشنطن العاصمة بسبب مشكلة أمنية.

ومن جانبه كشف موقع فلايت رادار، عن تهديد غير مؤكد لطائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز يعلق الملاحة بمطار واشنطن.

وأمس الإثنين، كشفت مصادر ملاحية أمريكية أن نقص مراقبي الحركة الجوية نتيجة الإغلاق الحكومي أدى إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات منذ بدايته، ما أثر على حوالي 3.2 مليون راكب.

اختناقات في مراقبة الحركة الجوية

وأشارت تقارير أمريكية، أن الاختناقات في مراقبة الحركة الجوية أدت إلى فوضى في جداول الرحلات الجوية، وزيادة شكاوى الركاب وتأجيل رحلاتهم لأيام أحيانًا.

تداعيات على قطاع الطيران والسفر

وحذرت المصادر من أن استمرار الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في قطاع الطيران، مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتأثر شركات الطيران والفنادق والمطارات، إضافة إلى تأثير سلبي على السياحة والاقتصاد المحلي.

وأكدت السلطات أن حل الأزمة يتطلب إعادة فتح التمويل الحكومي واستئناف عمل المراقبين الجويين لضمان سلامة ومرونة حركة الطيران.

وأطلق وزير النقل الأمريكي تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أنه في حال تسبب الإغلاق الحكومي في تهديد سلامة السفر الجوي، ستضطر السلطات إلى إغلاق المجال الجوي الأمريكي بالكامل.

وأوضح الوزير أن نقص التمويل والعاملين نتيجة توقف المؤسسات الفيدرالية قد يؤثر بشكل مباشر على إدارة الحركة الجوية وخدمات المراقبة والسلامة في المطارات الرئيسية.

وأشار إلى أن الإغلاق المستمر يضع ضغطًا كبيرًا على موظفي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، حيث يعمل الكثير منهم دون رواتب، ما قد ينعكس على كفاءة التشغيل وسلامة الرحلات.

