القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن تضغط للسماح بخروج 200 مقاتل من غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مباشرة على الحكومة الإسرائيلية من أجل السماح بخروج نحو 200 مقاتل فلسطيني من مناطق تسيطر عليها قوات الجيش داخل قطاع غزة، في إطار مساعٍ أمريكية لخفض التوتر الميداني ومنع تجدد المواجهات الواسعة.

وأوضحت القناة أن الطلب الأمريكي جاء خلال مشاورات أمنية رفيعة المستوى بين مسؤولين من الجانبين، تناولت مستقبل الوضع في القطاع وجهود تثبيت الهدنة الإنسانية.

ومن جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات لقناة "القناة السابعة" العبرية، إن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة تدل على أن المواجهة لم تُحسم بعد.

وأكد الوزير أن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة، مضيفًا: "أعتقد أننا سنعود في نهاية الأمر إلى نشاط مكثف في قطاع غزة".

تأكيد على فشل مساعي نزع السلاح

ورأى الوزير أن الجهود السياسية والأمنية الرامية إلى نزع سلاح حماس لم تحقق أهدافها حتى الآن، لافتًا إلى أن الحركة ما زالت تحتفظ بقدراتها التنظيمية والعسكرية رغم العمليات الإسرائيلية السابقة في القطاع.

وأضاف وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي أن الهدوء الحالي نسبي ومؤقت، وأن إسرائيل تراقب عن كثب التحركات داخل غزة لتحديد التوقيت المناسب لأي عملية عسكرية جديدة.

تصاعد في الخطاب الإسرائيلي

تأتي تصريحات الوزير في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية لإعادة توجيه الضربات ضد حماس، وسط جدل داخلي حول فعالية العمليات السابقة ومستقبل الترتيبات الأمنية في القطاع.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تصاعدًا في الخطاب الإسرائيلي باتجاه خيار القوة، في ظل استمرار الغموض بشأن اتفاقات التهدئة وجهود إعادة الإعمار.

