أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو
أكد  الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد  الجوية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت بعض مناطق الجمهورية اقتربت على الانتهاء، والتى بدأت منذ أمس وشهدت هطول أمطار على بعض المناطق.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبني عسل المذاع على فضائية "الحياة": " إنه خلال الساعات القادمة ستشهد حالة الطقس استقرار ملحوظا، حيث بدأت تقل كميات السحب، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة".

وأضاف: "درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية ما بين 27 و28 درجة، وهذا سيكون خلال الـ 4 ايام المقبلة، قبل الدخول فى الطقس البارد"، محذرا قائدى المركبات على الطرق السريعة خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة التاسعة صباحا بسبب الشبورة المائية الكثيفة، ويرجى القيادة بهدوء على الطرق السريعة.

الجريدة الرسمية