السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالدور الأرضي بأحد العقارات المكونة من 4 طوابق بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

القبض على مادونا في القليوبية بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية

نائب محافظ القليوبية تعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القليوبية قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أدوار العقار.

وتجري حاليًا عمليات التبريد والمعاينة المبدئية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

الجريدة الرسمية