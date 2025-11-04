تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالدور الأرضي بأحد العقارات المكونة من 4 طوابق بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالقليوبية

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القليوبية قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أدوار العقار.

وتجري حاليًا عمليات التبريد والمعاينة المبدئية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

