طريقة بسيطة لتحضير البطاطس المهروسة زي المطاعم

تعد البطاطس المهروسة جزء أساسي من أي وليمة في العطلات والأعياد وطبق جانبي مثالي يتناسب مع الصلصات والمرق واللحوم المشوية.

ونستعرض ف التقرير التالي نصائح لضمان الحصول على بطاطس مهروسة كريمية وهشة في كل مرة، وفقًا لموقه “WebMD” الطبي.

المكونات الأساسية للبطاطس المهروسة

تتميز هذه الوصفة بالبساطة، ويمكن إضافة نكهات أخرى حسب الرغبة:

الزبدة

الكريمة أو الحليب

الملح والفلفل بشكل أساسي، ويمكن إضافة فصوص من الثوم المفروم وغليها مع البطاطس، أو إضافة الثوم مع الزبدة.

إرشادات احترافية لبطاطس مهروسة مثالية

لضمان الحصول على أفضل قوام:

يجب تصفية البطاطس تمام من الماء، ويفضل تركها للتصفية لمدة 5 دقائق أو إعادتها إلى الوعاء الساخن لبضع دقائق للتأكد من تبخر كل السائل.

استخدم هارس البطاطس اليدوي أو مكبس البطاطس للحصول على قوام كريمي، ويُنصح تجنب الخلاط الكهربائي أو الخلاط العمودي أو محضرة الطعام قدر الإمكان، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في الخلط إلى تكسير النشا وجعل القوام لزج.

لا تبخل في إضافة الزبدة؛ فهي ضرورية للحصول على قوام كريمي.

قم بتسخين الحليب أو الكريمة في قدر صغير أو الميكروويف قبل الإضافة، هذا يحافظ على حرارة البطاطس ويساعد على امتصاصها بشكل أفضل، أضف الكريمة/الحليب قليل تلو الآخر للوصول إلى القوام المطلوب.

طريقة تحضير البطاطس المهروسة

قم بتقشير البطاطس، وقطعها إلى أرباع، ثم ضعها في قدر كبير مع ماء بارد ومملح.

تطهى البطاطس في الماء المغلي حتى تصبح طرية، ويستغرق ذلك حوالي 15 دقيقة تقريبا للبطاطس المقطعة إلى أرباع.

التصفية الجيدة، تهرس البطاطس باستخدام هارس يدوي مع الزبدة المذابة والحليب الدافئ والملح والفلفل حسب الوصفة.

إضافات لتغيير النكهة

يمكن ترك البطاطس كلاسيكية وزبدانية، أو إضافة أي مما يلي:

القشدة الحامضة أو الزبادي اليوناني أو الجبن الكريمي.

جبنة الشيدر أو البارميزان أو جودة.

الثوم المشوي أو مسحوق الثوم أو البصل المكرمل.

خليط الرانش، الأعشاب الطازجة، أو مرق الدجاج.

