موعد تقديم طلبات الترشح لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والشروط المطلوبة

أعلن مجلس الجامعات الأهلية فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وحدد المجلس الشروط الواجب توافرها في المرشحين، بالإضافة إلى الجدول الزمني للترشح.

وتعتبر جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، حيث انطلقت عن جامعة قناة السويس، وأنشأت عام 2019, وتقع علي مساحة 29 فدان بما يعادل 121800 متر مربع.

وتضم كليات الطب والتمريض والهندسة والصيدلة، وطب الأسنان والتجارة والعلاج الطبيعي وتكنولوجيا العلوم الصحية.

شروط الترشح لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

حدد مجلس الجامعات الأهلية الشروط الواجب توافرها في المرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجاءت كالتالي:

• ان يكون المتقدم حسن السمعة وتدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية.

• ان يكون حاصلًا على شهادات ودورات تدريبية في القيادة الجامعية.

• ان يكون قادرًا على صياغة رؤية استراتيجية تدعم الشراكات المجتمعية والصناعية، وريادة الأعمال والابتكار.

الجدول الزمني للترشح لرئاسة جامعة الإسماعيلية الأهلية

يبدأ تقديم طلبات الترشح لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اعتبارا من الأحد 9 نوفمبر حتى الأحد 16 نوفمبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بمقر أمانة مجلس الجامعات الأهلية.

وجاء الجدول الزمني كالتالي:

إعلان القائمة المبدئية: 16 نوفمبر 2025

تلقي الطعون: 17–18 نوفمبر 2025

إعلان القائمة النهائية: 20 نوفمبر 2025

المقابلات الشخصية: 6 ديسمبر 2025

الأوراق المطلوبة من المرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الأهلية

1. طلب الترشيح

2. صورة بطاقة الرقم القومي

3. بيان حالة رسمي

4. السيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية

5. صورة شخصية حديثة

6. خطة تطوير الجامعة

7. شهادة قانونية بعدم الإحالة لمجالس تأديب أو محاكم

ويجب أن يحضر المرشح من هذه المستندات (نسخة أصل + 5 نسخ إلكترونية CD أو Flash Drive).

