بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق قرية ميت تمامة مركز منية النصر في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق قريه ميت تمامه مركز منية النصر.

انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من أدم م م 7سنوات مصابا بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب محمد م ا 30 سنة مصابا بجرح قطعي بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكريمة خ ذ 25 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مكة م م 5 سنوات مصابة بجرح قطعي بالذقن، وجرى نقلهم لمستشفى منية النصر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

