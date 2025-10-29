الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إيطاليا: أوكرانيا لن تتمكن من استعادة أراضيها من روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، مساء اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة الأراضي التي فقدتها.

وتابع وزير الدفاع الإيطالي: "كييف لم تعد تملك أملا في استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم.. استعادة الأراضي الأوكرانية أصبح أمرا مستحيلا من قبل الجميع".

 

طائرات حربية إضافية من طراز ميراج وصواريخ للدفاع الجوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد الماضي إن  فرنسا قررت تزويدنا بطائرات حربية إضافية من طراز ميراج وصواريخ الدفاع الجوي.

وأضاف زيلينسكي: بريطانيا تزودنا بصواريخ الدفاع الجوي وتساعدنا في صنع مسيرات اعتراضية.. وفنلندا وإسبانيا تساهمان في شراء أسلحة أمريكية لحسابنا بما في ذلك صواريخ لمنظومة باتريوت.

توريد 150 طائرة مقاتلة "جريبن" تصل في 2026

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت: اتفقنا مع السويد على توريد 150 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن" والدفعة الأولى تصل العام القادم.

وأضاف زيلينسكي: طائرات "جريبن" جزء من ضمانتنا الأمنية وهي قادرة على حماية سماء أوكرانيا بالكامل.

