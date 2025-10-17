السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إيطاليا ترفع الضريبة على الأثرياء الوافدين للمرة الثانية في عامين

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا

تتجه إيطاليا إلى رفع قيمة "الضريبة الموحدة" التي تفرض على الأثرياء من المقيمين الجدد، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الإيرادات لتمويل برامج حكومية جديدة.

تطبيق الضريبة الموحدة على الأثرياء 

من المقرر أن تزيد قيمة هذه الضريبة بنسبة 50%، من 100 ألف يورو إلى 300 ألف يورو سنويا، وفي مقابل هذا المبلغ، يتمتع الوافدون بإعفاء من الضرائب على الدخل والهدايا والميراث التي يحصلون عليها من خارج إيطاليا، وذلك لمدة تصل إلى 15 عاما، بحسب وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا القرار ضمن مسودة موازنة 2026، التي تسعى الحكومة بقيادة جورجا ميلوني من خلالها إلى توفير أموال لتمويل تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الدخل المتوسط.

ويذكر أن هذا هو التعديل الثاني على قيمة الضريبة منذ إقرار النظام في 2017، بعدما كانت قد زادت من 100 ألف إلى 200 ألف يورو العام الماضي فقط.

رئيس مصلحة الضرائب: الثقافة والمعرفة ركيزة أساسية لبناء الوعي الوطني

إيطاليا تعتزم تعيين برونو آرتشى مبعوثا خاصا إلى غزة

ونجح هذا النظام في جذب أعداد كبيرة من الأثرياء، مثل مديري صناديق التحوط والرؤساء التنفيذيين السابقين، خاصة من المملكة المتحدة والشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيطاليا الضريبة الضريبة الموحدة تمويل برامج حكومية جديدة أصحاب الدخل المتوسط

مواد متعلقة

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ دراسات نهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا

البترول تعلن سفر أول شحنة غاز من مجمع إدكو للغاز المسال إلى إيطاليا

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية