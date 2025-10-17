إيطاليا ترفع الضريبة على الأثرياء الوافدين للمرة الثانية في عامين

تتجه إيطاليا إلى رفع قيمة "الضريبة الموحدة" التي تفرض على الأثرياء من المقيمين الجدد، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الإيرادات لتمويل برامج حكومية جديدة.

تطبيق الضريبة الموحدة على الأثرياء

من المقرر أن تزيد قيمة هذه الضريبة بنسبة 50%، من 100 ألف يورو إلى 300 ألف يورو سنويا، وفي مقابل هذا المبلغ، يتمتع الوافدون بإعفاء من الضرائب على الدخل والهدايا والميراث التي يحصلون عليها من خارج إيطاليا، وذلك لمدة تصل إلى 15 عاما، بحسب وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا القرار ضمن مسودة موازنة 2026، التي تسعى الحكومة بقيادة جورجا ميلوني من خلالها إلى توفير أموال لتمويل تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الدخل المتوسط.

ويذكر أن هذا هو التعديل الثاني على قيمة الضريبة منذ إقرار النظام في 2017، بعدما كانت قد زادت من 100 ألف إلى 200 ألف يورو العام الماضي فقط.

ونجح هذا النظام في جذب أعداد كبيرة من الأثرياء، مثل مديري صناديق التحوط والرؤساء التنفيذيين السابقين، خاصة من المملكة المتحدة والشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.