انهيار خزان صرف صحي في مدرسة ثانوية بالصف

شهدت مدرسة ثانوية بمنطقة الصف في الجيزة انهيار خزان صرف صحي، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة للمعاينة واتخاذ اللازم قانونا.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانهيار خزان صرف صحي داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة الصف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين انهيار خزان صرف صحي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.