مصرع 7 متسلقين وفقد 4 آخرين في انهيار جليدى بجبال نيبال

شهدت نيبال مأساة جديدة فى جبال الهيمالايا، حيث لقي 7 متسلقين مصرعهم، وفقد 4 آخرون عقب انهيار جليدى مفاجئ ضرب معسكر قاعدة جبل يالونج رى، فى منطقة روالينج بمقاطعة دولاجا، حسبما قالت صحيفة الجورنال.

تفاصيل الحادث المأساوى

وفقًا لشرطة مقاطعة دولاخا، فإن الانهيار الجليدي وقع قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مستهدفًا بعثة تسلق مكونة من 15 شخصًا، بينهم خمسة متسلقين أجانب وعشرة مرشدين وعمال نيباليين.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة متسلقين نيباليين بجروح بالغة، بينما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين حتى الآن.

أحد الناجين صرح لصحيفة كاثماندو بوست، قائلًا: بعد الانهيار، حاولنا طلب المساعدة من زملائنا في قرية (نا)، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون وصول فرق الإنقاذ في الوقت المناسب.

ضحايا من فرنسا وكندا وإيطاليا

وأكد نائب قائد الشرطة في المقاطعة، جيان كومار ماهاتو، أن بين الضحايا ثلاثة متسلقين من فرنسا، وكندي واحد، وإيطالي واحد، إلى جانب متسلقين نيباليين.

وقال ماهاتو: إن الطقس السيئ أدى إلى تعطيل عمليات الإنقاذ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإرسال وحدات من الجيش والشرطة المسلحة، إلا أن الثلوج الكثيفة والغيوم حالت دون تحليق المروحيات أو الوصول إلى الموقع سيرًا على الأقدام.

أحد المتسلقين المصابين روى تفاصيل اللحظات الصعبة، قائلًا: بقينا عالقين تحت الثلوج لساعات.. كنا نصرخ ونطلب النجدة، لكن لم يتمكن أحد من الوصول إلينا.. قالوا لنا: إن المروحية ستأتي خلال أربع ساعات، لكن بحلول ذلك الوقت كان بعض أصدقائنا قد فارقوا الحياة.

وأضاف بأسى: لو وصلت فرق الإنقاذ في وقت أقرب، ربما أُنقذت أرواح أكثر.. ما زلنا لا نستطيع التواصل مع أربعة من زملائنا حتى الآن.

صعود جبل يالونج ري

كان الفريق المتسلق يخطط في الأصل لتسلق قمة دولما كانج التي يبلغ ارتفاعها 6,334 مترًا، إلا أنه قرر صعود جبل يالونج ري (5,630 مترًا)، أولًا ضمن برنامج التأقلم مع الارتفاع قبل بدء المهمة الرئيسية.

وقضى الفريق ليلته في قرية نا قبل التوجه إلى المعسكر الأساسي، لكن الانهيار الجليدي فاجأهم بعد تحسن مؤقت في الأحوال الجوية.

