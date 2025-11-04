الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
إنقاذ شخص من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ شخص من أسفل ركام عقار الخليفة المنهار، ويستكمل رجال الحماية عمليات رفع ركام العقار المنهار.

انهيار عقار بالخليفة 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق بشارع الفلكى بدائرة قسم الخليفة، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إنهيار جزئى لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة دون وقوع إصابات، وتم إخلاء السكان.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية