رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد جامعة بكين الأولى في مجال الاتصالات والحاسبات

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفدًا رفيع المستوى من جامعة بكين للبريد والاتصالات " الجامعة الأولى فى الصين في علوم الإتصالات والحاسبات" برئاسة الدكتورة سيو ماي رئيسة الجامعة، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين مع قرب حلول الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين مصر والصين.



بحضور الدكتورة أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرويت الأحمدى المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور حسام فهيم مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس، سحر دويدار نائب مدير مركز استراتيجيات التعليم والبحوث، محمود فايز مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالوفد مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الدولية المرموقة، لاسيما في مجالات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتعلم بالجامعة، من خلال تطبيق أساليب تعليم حديثة قائمة على الابتكار والتفكير النقدي ودعم الأبحاث التطبيقية، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعتين من خلال تطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلاب والخبرات وإطلاق مشروعات بحثية وبرامج أكاديمية مشتركة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني بين الجامعتين، حيث طرح الوفد الصيني عددًا من المقترحات التي تستهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات التعليم الرقمي والبحث العلمي وتنمية الكوادر الهندسية.

فقد أعرب الجانب الصيني عن تطلعه إلى التعاون مع جامعة عين شمس في إنشاء مركز للتعليم الرقمي، يهدف إلى دعم التحول نحو التعليم الذكي وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الرقمية وبناء القدرات التعليمية، بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في هذا المجال.

كما اقترح إنشاء مختبر بحثي مشترك يركز على مجالات الاتصالات والمعلومات وتطوير الصناعة الذكية، بالتعاون مع فرع شركة تشاينا تيليكوم في مصر، ليكون نموذجًا للتكامل بين الجامعة والصناعة.

وأشار الوفد إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم حكومي صيني قوي، ويتضمن توفير دعم مالي وفني لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية.

تأهيل الكوادر الهندسية وتزويدها بالخبرات التقنية الحديثة

وفي سياق متصل، أعرب الوفد عن رغبته في إطلاق منصة مشتركة لتنمية المواهب الهندسية المتميزة، بالتعاون بين جامعة عين شمس والشركات الصينية العاملة في القاهرة، على أن تُستضاف المنصة داخل الجامعة، لتكون مركزًا لتأهيل الكوادر الهندسية وتزويدها بالخبرات التقنية الحديثة.

كما أوضح الوفد أن جامعة بكين للبريد والاتصالات ستدعو الشركات الصينية لتقديم الدعم المالي، بالإضافة إلى إتاحة فرص الدراسة والتدريب في الصين للطلاب المتميزين من جامعة عين شمس.

وأكد الوفد أن هذه المقترحات تمثل ركائز رئيسية لتطوير تعاون عملي بين الجامعتين، معربين عن تقديرهم لتوجيهات جامعة عين شمس ودعمها المستمر لتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية بين البلدين.

وخلال اللقاء، عرضت الدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني مهام وحدة التعلم الإلكتروني المركزية بجامعة عين شمس، والتي تتمحور حول دعم وتطوير العملية التعليمية عبر الإنترنت وتشمل إدارة وتطوير نظم التعلم الإلكتروني، وتوفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتصميم

وتطوير المقررات الإلكترونية، إلى جانب تقديم التدريب والتوجيه في هذا المجال ووضع استراتيجيات التعلم الإلكتروني على مستوى الجامعة بما يتماشى مع توجهات التعليم الرقمي الحديثة.

وقد حضر اللقاء من الجانب الصيني والبروفيسور لي شي العميد التنفيذي للدراسات العليا، والبروفيسور وانغ شانغ قوانغ عميد كلية الحاسبات ووو خاو مدير عام الجامعة، ووانغ ياو مديرة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وحضر من السفارة الصينية بالقاهرة الوزير المستشار لو تشون شنغ واالمستشارة لي جيا مستشارة السفارة للتعاون مع جامعة الدول العربية وفنغ ياو السكرتير الثاني بالمكتب العلمي بالسفارة.

