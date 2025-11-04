محافظ كفر الشيخ يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية

وضع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة بمدينة برج البرلس، بمشاركة اللواء بحري أركان حرب محمود عبد الستار أمين، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية – مدير أمن كفر الشيخ.

وتم عزف الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة، وذلك في إطار احتفالات محافظة كفرالشيخ بالذكرى الـ69 لانتصار معركة البرلس البحرية التي جسدت أسمى معاني البطولة والفداء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب سامح سعفان، قائد أول لنشات صواريخ، والعميد ساهر محمد طه، نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، والعقيد إسلام محمد القصبي، قائد الكتيبة 109 حرس حدود، والرائد أحمد محمد الشحات، قائد مكتب مخابرات حرس الحدود بالبرلس، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، وعدد كبير من أبناء المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ: إن معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا للعزة والكرامة الوطنية، ودليلًا على شجاعة رجال البحرية المصرية الذين سطروا بدمائهم ملحمة بطولية خالدة في تاريخ الوطن، لتبقى راية مصر عالية خفاقة، واليوم ونحن نحيي ذكراهم، نجدد العهد على مواصلة البناء والعمل بروح الفداء ذاتها التي حملها أبطالنا في مواجهة قوى العدوان، دفاعًا عن الأرض والكرامة والسيادة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: «نستلهم من تضحيات شهداء البرلس روح الإصرار والعزيمة التي تدفعنا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في كل ربوع محافظة كفرالشيخ، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. فكما انتصر أبطالنا في معركة البحر بالأمس، فإننا نخوض اليوم معركة البناء والوعي والتقدم من أجل مستقبل يليق بأبنائنا».

