مناقشة بروتوكولات الطوارئ وإدارة النفايات الطبية وتنظيم حملات التبرع بالدم بكفر الشيخ

ناقش المجلس الإقليمي للصحة بمحافظة كفرالشيخ خلال اجتماعه برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي عددًا من الملفات الحيوية، على رأسها تفعيل بروتوكولات استقبال حالات الطوارئ وتكامل الجهود بين مديرية الصحة، وكلية الطب بجامعة كفرالشيخ، وهيئة التأمين الصحي، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية فرع كفرالشيخ، لضمان سرعة الاستجابة للحوادث والحالات الحرجة.

واستعرض المجلس أيضًا مقترح إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الصحية بالمحافظة لتنسيق الجهود ميدانيًا على مدار الساعة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الإسعافية والطوارئ.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، حيث شدد المحافظ على ضرورة نقل جميع المحارق إلى المواقع المعتمدة، وتفعيل إدارات النفايات بالمستشفيات الحكومية والخاصة لتحقيق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي.

وفي إطار دعم بنوك الدم بالمحافظة، ناقش المجلس آليات تعزيز حملات التبرع بالدم بمشاركة العاملين بالمنشآت الحكومية والطلاب والشباب، مع نشر سيارات التبرع بالدم أمام الجامعة ومراكز الشباب والمساجد، لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته لصالح المرضى في المستشفيات العامة والخاصة.

وأكد المحافظ أن محافظة كفرالشيخ تُعد من المحافظات الرائدة في مجال التبرع بالدم، وتسهم بمدّ المحافظات الأخرى باحتياجاتها الطبية من الدم ومشتقاته.

