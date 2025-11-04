الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الأميرية تجديد حبس عامل بتهمة سرقة ماكينات الصراف الآلي، حيث نفذ 5 عمليات بمنطقة الأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم بأنه كان يمر بأزمة مالية فخطرت في ذهنه سرقة أموال من شركات نقل الأموال التي يعمل فيها، مشيرا إلى أنه وزع نشاطه على أكثر من مرة، وفي كل مرة يسرق 20 ألف جنيه، معتقدا أن أحدا لن يلاحظ ما حدث إلا أنه وقت الجرد تم كشف الأمر.

سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط أحد الأشخاص استغل عمله الفني بإحدى شركات نقل الأموال، وبعد فصله استولى على مفاتيح ماكينات الصراف الآلي وسرقها باستخدامها.

وعثر بحوزته على المفاتيح وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية وبمواجهته اعترف بارتكاب خمس وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الأميرية منطقة الأميرية سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية