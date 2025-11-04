الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعصار الفلبين، مصرع 5 أشخاص وتحطم مروحية عسكرية أثناء جهود الإغاثة

إعصار كالمايجي، فيتو
إعصار كالمايجي، فيتو

تحطمت اليوم الثلاثاء مروحية تابعة للجيش الفلبيني كانت تتوجه للمشاركة في جهود الإغاثة من إعصار "كالمايجي" في شمال جزيرة مينداناو، على ما أفاد مركز قيادة إقليمي.

تحطمت الطائرة خلال توجهها إلى مدينة بوتوان الساحلية 

أعلنت قيادة مينداناو الشرقية في بيان أن المروحية "سوبر هوي" تحطمت خلال توجهها إلى مدينة بوتوان الساحلية "لدعم عمليات الإغاثة" المرتبطة بالإعصار، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

الإعصار قتل حتى الآن 5 أشخاص على الأقل

يذكر أن الإعصار قتل حتى الآن خمسة أشخاص على الأقل، بينما نزح الآلاف جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة له.

غمرت المياه بلدات بأكملها في جزيرة سيبو، بينما شوهدت سيارات وشاحنات وحاويات شحن كبيرة جرفتها مياه الفيضانات في تسجيلات مصورة نُشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعصار كالمايجي مدينة بوتوان الساحلية الاعصار مروحية تابعة للجيش الفلبيني

مواد متعلقة

الإعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين ويشرد عشرات الآلاف من السكان

الثاني خلال أسبوع، زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة مينداناو المنكوبة في الفلبين

ارتفاع عدد ضحايا زلزالي جنوب الفلبين إلى 7 قتلى ومئات المصابين

تحذير من تسونامي، زلزال عنيف يضرب منطقة مينداناو في الفلبين (فيديو)

الأكثر قراءة

الفيفا يعلن رسميا إيقاف القيد في الزمالك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تحذير من وباء جديد يهدد البشرية، علماء ألمانيا يرصدون ظاهرة غامضة للفئران والخفافيش

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

الأرصاد الجوية: أتربة عالقة تؤثر على الرؤية في القاهرة الكبرى والصعيد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من نور القرآن وصحيح السنة، كيف تحدث الإسلام عن الحب؟

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads