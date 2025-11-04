إعصار الفلبين، مصرع 5 أشخاص وتحطم مروحية عسكرية أثناء جهود الإغاثة

تحطمت اليوم الثلاثاء مروحية تابعة للجيش الفلبيني كانت تتوجه للمشاركة في جهود الإغاثة من إعصار "كالمايجي" في شمال جزيرة مينداناو، على ما أفاد مركز قيادة إقليمي.

تحطمت الطائرة خلال توجهها إلى مدينة بوتوان الساحلية

أعلنت قيادة مينداناو الشرقية في بيان أن المروحية "سوبر هوي" تحطمت خلال توجهها إلى مدينة بوتوان الساحلية "لدعم عمليات الإغاثة" المرتبطة بالإعصار، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

الإعصار قتل حتى الآن 5 أشخاص على الأقل

يذكر أن الإعصار قتل حتى الآن خمسة أشخاص على الأقل، بينما نزح الآلاف جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة له.

غمرت المياه بلدات بأكملها في جزيرة سيبو، بينما شوهدت سيارات وشاحنات وحاويات شحن كبيرة جرفتها مياه الفيضانات في تسجيلات مصورة نُشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

