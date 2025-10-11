السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا زلزالي جنوب الفلبين إلى 7 قتلى ومئات المصابين

الفلبين
الفلبين

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا جنوب البلاد يوم الجمعة إلى 7 قتلى، وأكثر من 300 مصاب. 

وقالت الوكالة إن الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.4 و6.8 درجة على مقياس ريختر، وقعا قبالة سواحل مدينة ماناي في إقليم دافاو أورينتال، على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، بفاصل زمني بلغ نحو 12 ساعة بينهما، وقد تأثر بالهزتين أكثر من 200 ألف شخص. 

وأوضحت السلطات أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة ماتي، بينهم امرأة انهار جدار منزلها فوقها، فيما قتل عاملان في بلدة بانتوكان أثناء عملهما في منجم، إضافة إلى ضحيتين في كل من مدينة دافاو وبلدة تاراجونا.

وأشارت التقارير إلى أن غالبية المصابين تعرضوا لرضوض وصدمات نتيجة تساقط الحطام، بينما أصيب آخرون بنوبات هلع وفرط تنفس وإغماء، بينهم طلاب كانوا داخل مدارسهم وقت وقوع الزلزال الأول نحو الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت المحلي (01:43 بتوقيت غرينتش)، في حين وقع الزلزال الثاني عند الساعة 7:12 مساء.

وتواصل فرق الإنقاذ تقييم الأضرار وتقديم المساعدات للمناطق المتضررة، في وقت حذرت فيه السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضحايا زلزالي الفلبين الوكالة الوطنية الكوارث

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز

مفاجأة سارة لنجم الأهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

محافظ القليوبية أمام رئيس الوزراء: 100% نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads