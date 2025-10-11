ارتفاع عدد ضحايا زلزالي جنوب الفلبين إلى 7 قتلى ومئات المصابين

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا جنوب البلاد يوم الجمعة إلى 7 قتلى، وأكثر من 300 مصاب.

وقالت الوكالة إن الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.4 و6.8 درجة على مقياس ريختر، وقعا قبالة سواحل مدينة ماناي في إقليم دافاو أورينتال، على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، بفاصل زمني بلغ نحو 12 ساعة بينهما، وقد تأثر بالهزتين أكثر من 200 ألف شخص.

وأوضحت السلطات أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة ماتي، بينهم امرأة انهار جدار منزلها فوقها، فيما قتل عاملان في بلدة بانتوكان أثناء عملهما في منجم، إضافة إلى ضحيتين في كل من مدينة دافاو وبلدة تاراجونا.

وأشارت التقارير إلى أن غالبية المصابين تعرضوا لرضوض وصدمات نتيجة تساقط الحطام، بينما أصيب آخرون بنوبات هلع وفرط تنفس وإغماء، بينهم طلاب كانوا داخل مدارسهم وقت وقوع الزلزال الأول نحو الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت المحلي (01:43 بتوقيت غرينتش)، في حين وقع الزلزال الثاني عند الساعة 7:12 مساء.

وتواصل فرق الإنقاذ تقييم الأضرار وتقديم المساعدات للمناطق المتضررة، في وقت حذرت فيه السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.